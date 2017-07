Der Selbstunfall passierte am Donnerstag kurz nach 16 Uhr ausserhalb von Wittnau: In einer Kurve in bewaldetem Gebiet auf der Rothenfluhstrasse verlor der 60-jährige Mann die Herrschaft über seinen Wagen. Er kam von der schmalen Nebenstrasse ab und landete in einem Graben.

Der Verunfallte zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital Laufenburg.

Am Auto entstand Totalschaden. Im Waldboden versickerte eine grosse Menge Motorenöl. Die Feuerwehr musste die verschmutzte Erde abtragen.

Ein Atemlufttest nach dem Unfall zeigte, dass der Mann mit 1,6 Promille Alkohol im Blut am Steuer gesessen war. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab. (mwa)

