Das ist bitter: In Eiken kommt es bereits wieder zu einem Wechsel an der Spitze des Gemeinderates. Nach nur sieben Monaten wirft Renate Bitter das Handtuch und tritt als Gemeindepräsidentin von Eiken zurück. Bereits in der Vergangenheit rumorte es gehörig in der Gemeinde. Es kam zu etlichen Rücktritten, oftmals aufgrund von Spannungen im Gremium. Der Vorgänger von Renate Bitter, Patrik Balmer, war ebenfalls nur sieben Monate im Amt. Peter Balzer davor zwei Jahre.

In ihrem Rücktrittsschreiben erhebt Bitter massive Vorwürfe gegen den Gemeinderat und Teile des Verwaltungspersonals. Sie sei sich immer wie "Don Quichotte" vorgekommen. "Aber gegen Windmühlen will ich nicht kämpfen."

Zum Rücktritt veranlasst haben Bitter "Differenzen zwischen mir, einem Teil des Gemeindepersonals und der fehlende Rückhalt aus dem Gemeinderat". So sehe sie keine Chance mehr, das Amt zum Wohle von Eiken auszuführen. "Persönliche Animositäten und Grabenkämpfe kosten zu viel Energie und sind nicht zielführend", schreibt Bitter. Die Fokussierung auf das Wesentliche und Wichtige für die Bevölkerung gehe dabei verloren.

Sie wolle nicht beschuldigen oder Schuldige suchen, schreibt sie weiter. "Vielmehr möchte ich, dass die Gemeinde Eiken endlich zur Ruhe kommt und nicht ständig von der Vergangenheit eingeholt wird." Sie stelle einfach fest, dass sie "offensichtlich die falsche Person dafür" sei.

Der Entscheid sei ihr nicht leicht gefallen, schreibt Bitter, und sie bedaure diesen Schritt ausserordentlich. Versöhnlich hält sie am Schluss des Briefes fest: Sie danke "für die vielen bereichernden Begegnungen, den interessanten Gesprächen und die Erfahrungen, die ich im Gemeinderat sammeln durfte. Die Arbeit hat mir immer sehr viel Freude bereitet."

Der Kanton hat die Demission laut Bitter per sofort bestätigt. Vizepräsident Christoph Aebi wird das Amt ad Interim übernehmen.