Auf das Schuljahr 2019/20 hin soll das Oberstufenzentrum Fischingertal (OSZF) geschlossen werden. Die Schüler aus den vier Verbandsgemeinden Mumpf, Obermumpf, Schupfart und Wallbach werden dann in Rheinfelden unterrichtet – sofern die Stimmberechtigten an den kommenden Gemeindeversammlungen für den Beitritt zum Schulverband Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) stimmen und die Satzungen genehmigen (die az berichtete).

Doch wie geht es mit dem Oberstufenschulhaus in Mumpf, das erst 2005 in Betrieb genommen wurde, weiter? Es gehört den vier Verbandsgemeinden und diese entscheiden gemeinsam über die Zukunft der Liegenschaft. «Eines unserer Ziele ist die sinnvolle Nutzung des Schulhauses», sagte Astrid Zeiner, Präsidentin des Schulverbandes OSZF am Mittwoch an der Info-Veranstaltung in Mumpf. «Wir haben die Fühler in alle Richtungen ausgestreckt und versucht, Türen zu öffnen.»

Tagessonderschule im OSZF?

Eine Tür ist dabei aufgegangen: Der Kanton schreibt diesen Sommer 30 Tagessonderschulplätze aus. Diese sollen gemäss Zeiner ins Fricktal kommen. Dabei gebe es mehrere mögliche Anbieter. «Mit einem sind wir in Kontakt. Erhält er den Zuschlag, würde er die Plätze in Mumpf einrichten», so Zeiner. Mit den 30 Tagessonderschulplätzen wäre die Schulanlage noch nicht ausgelastet.

Hier kommt die Gemeinde Mumpf ins Spiel. Sie trägt sich laut Ammann Stefan Güntert mit dem Gedanken, ihre Primarschule ins OSZF zu verlegen, wenn die Tagessonderschule kommt. «Unser Primarschulhaus ist in die Jahre gekommen», begründet Güntert die Idee, «es besteht Sanierungsbedarf.» Die OSZF-Liegenschaft nur mit der Primarschule zu nutzen, sei allerdings nicht möglich, so Güntert. «Sie ist zu gross für die rund 70 Schüler.»

Kein Aussenstandort von Möhlin

Laut Zeiner entscheidet der Kanton spätestens Anfang 2018 darüber, wer die Tagessonderschulplätze betreibt. Bis dahin bleibt offen, ob diese Lösungsvariante umgesetzt werden kann. Die Verantwortlichen werden sich deshalb auch nach anderen Optionen umsehen und die Liegenschaft unter anderem auf einer kantonalen Plattform ausschreiben.

Keine Option ist dagegen die dauerhafte Vermietung des OSZF an die Oberstufe Möhlin. «Die Gemeinde Möhlin hat im April angefragt, ob sie die Schulanlage in Mumpf ab dem Schuljahr 2019/20 anmieten könnte», so Zeiner gegenüber der az. Dabei sei es nicht um eine Zusammenarbeit gegangen. Sprich: Die Schüler aus dem Fischingertal hätten gemäss den bereits abgeschlossenen Planungen die KUF in Rheinfelden besucht, während Schüler aus Möhlin in Mumpf unterrichtet worden wären.

«Wir haben geantwortet, dass eine solche Lösung dauerhaft nicht möglich ist», erklärt Zeiner, «das wäre gegenüber der Bevölkerung des Fischingertals nicht zu vertreten.» Als Übergangslösung, zum Beispiel bei einem Umbau in Möhlin, würde man aber Hand bieten, «sofern die Räumlichkeiten dann noch frei sind».