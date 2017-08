Die az weiss: Zur Diskussion steht ein gemeinsames Flugblatt, auf dem die vier Parteien alle offiziellen Kandidaten unterstützen – also die vier Bisherigen sowie Adrian Speckert. Sollte es so kommen, «macht die SP mit», sagt Niederbäumer.

Voronkov selber, der nun «wild» antritt und dessen Kandidatur als «parteilos» gilt, sieht es locker. Er habe die FDP im Vorfeld über seine Kandidatur informiert. Eine offizielle Unterstützung durch die FDP «wäre natürlich toll», sagt er, hält dies aber für sekundär. Er habe denn auch «keine Erwartungshaltung», was die Wahlempfehlung seiner Partei betrifft.

Er respektiere, dass die FDP den Sitzanspruch der SVP anerkenne. Das hindere ihn aber nicht, zu kandidieren, «denn ich möchte die Entwicklung der Gemeinde aktiv mitgestalten».

Wer hat die besseren Karten?

Das möchte auch Speckert. Vor allem möchte er, dass die SVP, die in Frick klar stärkste politische Kraft, wieder mitreden kann. «Nicht im Gemeinderat vertreten zu sein, hat die politische Arbeit erschwert», räumt er ein.

«Man muss sich alle Informationen selber beschaffen und von vielem, was im Gemeinderat entschieden wird, ist man abgeschnitten.» Dass die SVP an diesem Abgeschnitten-Sein selber schuld ist, räumt er ein, will den Sitzverlust vor vier Jahren aber gleichwohl nicht als ein Verschlafen-Haben bezeichnet sehen. «Man hat als Partei nicht immer einen Kandidaten in der Hinterhand», sagt er.

Es brauche die Stimme der SVP im Gemeinderat, ist Speckert überzeugt. «Ich will unsere Gedanken und Positionen in die Politik einbringen.» Die Frage, ob er denn von den anderen Parteien ein klares Ja zu seiner Kandidatur erwarte, umschifft Speckert. «Die Mitglieder der anderen Parteien wissen sehr gut, was sie stimmen wollen und was gut für die Gemeinde ist.»

Beide Kandidaten sind in Frick recht gut verankert, Voronkov wohl noch etwas besser.

Während Speckert seit 14 Jahren im Dorf lebt und in keinem Verein aktiv ist («das verunmöglicht mir mein Beruf als Postauto-Chauffeur»), wohnt Voronkov seit 25 Jahren im Dorf, hat lange für den FC Frick gestürmt und trainiert heute die B-Junioren. Man kann sagen: 1:0 für Voronkov. Die breitere Wählerbasis bringt das Tor zum Chancen-Ausgleich. Da die SVP-Wähler meist stramm parteipolitisch wählen, übernimmt Speckert die Führung.

Wie Voronkov trat er bei den letzten Grossratswahlen an. Er holte in Frick 299 Stimmen. «Das war ein Testlauf», sagt er. Dieser zeigte ihm, «dass ich im Dorf recht gut ankomme». Voronkov, dessen FDP in Frick rund halb so viele Parteistimmen holte wie die SVP, kam auf 106 Stimmen.

Mit Thomas Stöckli tritt Ende Jahr der Baudirektor ab. Es deutet derzeit wenig darauf hin, dass einer der amtierenden Gemeinderäte sein Departement übernehmen will. Der Neue muss also wohl den Bau übernehmen. Hier haben beide gleich viel – oder, je nach Perspektive, gleich wenig Erfahrung. Speckert war bei seiner Lehre als Elektromonteur oft auf Baustellen, Voronkov hat schon bei einigen Privatumbauten mitgewirkt.

Es sei zudem eine Frage das Einarbeitens, ist er überzeugt, und Speckert verweist darauf, dass der Gemeinderat für die fachspezifischen Fragen auf Profis in der Verwaltung zählen könne.

Einig sind sich die beiden Kandidaten in einem Punkt: Sie begrüssen es, dass der Bürger nun die Qual der Wahl hat. Mehr Kandidaten als Sitze sei «ein Zeichen der gelebten Demokratie», sagt Voronkov. Das mache «die Wahl spannend», so Speckert.