Danach ging es auf die Galapagos-Inseln, in einem Tierschutzprojekt kümmerte er sich um die Aufzucht von Schildkröten. Ansonsten arbeitete er in einem Callcenter und betreibt Krafttraining und Kampfsport. Kurz nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er dann am Match im April 2016 dabei. «Ich habe gesehen, wie ein Polizist einem Fan ins Gesicht geschossen hat. Dieser hat sein Auge verloren.

Das hat mich schwer schockiert», sagte der heute 20-jährige Mann. Danach habe er vom Stadion wegwollen und dann beim Polizeiauto den Stein geworfen. «In dem Moment hat es sich ein Stück weit für mich als richtig angefühlt. Aber im Nachhinein ist mir klar, dass das keine Lösung ist», meinte er. Er betonte auch, zwischen diesen beiden Vorfällen habe er nur wenig mit FCB-Spielen zu tun gehabt. Und er hätte sich auch nie vorstellen können, dass jemand dann noch eine Fackel ins Polizeiauto werfe.

«Fahrzeug nicht völlig zerstört»

Das Dreiergericht verurteilte ihn wegen Landfriedensbruchs sowie Sachbeschädigung mit grossem Schaden zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten auf Bewährung. «Sie sind im Mob mitgegangen, Sie wussten, was Sache ist. Sie sind ein Hooligan, auch wenn Sie das nicht gerne hören. Wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin», kommentierte Gerichtspräsidentin Monika Roth das Urteil. Der Mann hat soeben eine Lehrstelle begonnen, dies erspart ihm wohl eine unbedingte Strafe.

Unklar bleibt die Schadenhöhe, das Tiefbauamt forderte 92 000 Franken für das demolierte Polizeifahrzeug. «Das Fahrzeug war nicht völlig zerstört», argumentierte Verteidigerin Manuela Schiller. Das Gericht verwies die Forderung auf den Zivilweg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In Münchenstein wurde an jenem Tag auch ein Verkehrspolizist angegriffen und verletzt. Wie Michael Lutz von der Baselbieter Staatsanwaltschaft bestätigt, hat man die Täter bis heute nicht erwischt.