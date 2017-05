Die Stimmberechtigten bestätigten damit den knappen Entscheid der Gemeindeversammlung an der Urne. In einer geheimen Abstimmung hatte sich damals eine Pattsituation ergeben, womit der Kredit von 1,2 Millionen Franken abgelehnt war. Die Interessengemeinschaft Altes Zollhaus sammelte daraufhin 230 Unterschriften und brachte damit das Referendum zustande.

Neben einer sanften Sanierung des historischen Gebäudes war im Projekt ein Anbau mit einem rund 70 Quadratmeter grossen Mehrzweckraum vorgesehen, in dem künftig kulturelle Veranstaltungen hätten stattfinden sollen. Aus diesen Plänen wird nun nichts. Die Stimmberechtigten lehnten den Verpflichtungskredit an der Urne deutlich ab. Bei einer Stimmbeteiligung von rund 46 Prozent, sagten 484 Steinerinnen und Steiner Nein zu Sanierung und Anbau. 238 Stimmberechtigte unterstützten das Referendum an der Urne.