Für den Windpark gekämpft

Es ist nicht das erste Mal, dass Herzog, der ebenfalls der SP angehört, sich selber aber «nicht alles reinen SPler» bezeichnet, sondern vielmehr als «Pragmatiker, der versucht, Brücken zu bauen» – es ist bereits das zweite Mal, dass er als Gemeinderat kandidiert. Beim ersten Mal wählten ihn die Oberhöfler nicht. Deshalb zu schmollen, wie es manche tun, ist nicht seine Art.

Dass er damals, vor einigen Jahren, nicht gewählt wurde, kann an seiner Parteizugehörigkeit liegen. Das kann diesmal wieder für den einen oder anderen ein Hinderungsgrund sein. Ein anderer kann diesmal in seinem Engagement für den Windpark Burg liegen. Das Thema spaltet das Dorf. Herzog hat 2013 die Unterschriftensammlung gegen den ablehnenden Entscheid der Gemeindeversammlung zum Windpark Burg mitinitiiert. Mit Erfolg: An der Urne gab es ein Ja zum Vertrag mit der Windpark AG.

Herzog exponiert sich, wenn es um eine Sache geht, die ihm wichtig ist. Dass dies nicht allen gefällt, ist klar. Auch deshalb kann er sich gut vorstellen, dass heute Samstag an der Versammlung noch eine Gegenkandidatur auftaucht. «Wenn jemand erst einmal den Funken wirft, dann entsteht oft eine Dynamik und es tauchen weitere Kandidaten auf.»

Herzog bleibt denn auch ganz Pragmatiker. Wenn er gewählt werde, dann freue er sich und nehme die Herausforderung gerne an; wenn nicht, «dann fällt mir kein Zacken aus der Krone».

Eine permanente Herausforderung für ein kleines, finanzschwaches Dorf wie Oberhof sei es, so Herzog, mit den vorhandenen Finanzen die Aufgaben zu lösen, «das Beste herauszuholen». Gedanken müsse man sich deshalb auch über die Organisation machen, findet Herzog. Die Zusammenarbeit mit Wölflinswil funktioniere gut, «doch vielleicht gibt es noch Synergiepotenzial».

Das grösste Potenzial, davon ist Herzog überzeugt, hätte eine Fusion. Er ist aber auch Realist genug, zu wissen, dass eine Fusion in den nächsten Jahren kaum ein Thema sein wird. Man kann auch sagen: Solange Roger Fricker Ammann ist. Denn der SVP-Politiker ist ein erklärter Verteidiger der Eigenständigkeit.

Weitere Kandidaturen?

Die beiden, Fricker und Herzog, sind zwar in vielen Themen Antipoden – eine Zusammenarbeit im Gemeinderat können sie sich aber beide problemlos vorstellen. «Es ist gut, wenn in einem Gremium verschiedene Positionen vertreten sind», sagt Fricker. Zu diskutieren und gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, sich bisweilen auch zusammenraufen zu müssen, sei ein Eckpfeiler der Demokratie.

Roger Fricker ist denn auch froh, dass sich Heinz Herzog zur Verfügung stellt. Er hofft gleichwohl noch auf weitere Kandidaturen. Nicht, weil er nicht mit Herzog zusammenarbeiten möchte, sondern weil es für die Demokratie gut ist, wenn die Stimmberechtigten auswählen können. Fricker geht noch einen Schritt weiter: «Wenn wir uns unsere Eigenständigkeit wahren wollen, müssen Leute bereit sein, einen Teil ihrer Freizeit in den Dienst der Gemeinde zu stellen.» Sobald dies nicht mehr der Fall ist, sobald die Ämter nicht mehr besetzt werden können, «sieht es schütter aus».

So verschieden die beiden Politiker in ihren Auffassungen zum Teil auch sein mögen, in einem Punkt tippen sie gleich: Darin nämlich, dass heute an der Versammlung noch einer oder mehrere Kandidaten auftauchen. «Das kann ich mir gut vorstellen», sagt Fricker. «Es kann gut sein, dass eine Gruppierung eine Person in der Hinterhand hat und die Katze erst am Samstag aus dem Sack lässt.»