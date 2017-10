«Airbnb» erobert die Schweiz. Das Prinzip der Onlineplattform ist einfach: Privatpersonen können ihre Wohnungen oder einzelne Zimmer zur Untermiete anbieten – von einer Übernachtung bis zur längerfristigen Bleibe. Gerade in den grösseren Städten gewinnt Airbnb rasch an Beliebtheit. In Basel etwa werden derzeit fast 6500 Betten angeboten. Die Plattform scheint in der Messestadt eine lukrative Möglichkeit für einen finanziellen Zustupf zu sein. Viele Bewohner vermieten etwa während der Uhren- und Schmuckmesse oder der Art Basel ihre Wohnungen, und das zu teilweise absurd hohen Preisen.

Auch im Fricktal nehmen die Angebote zu, wie Recherchen der AZ zeigen. Derzeit finden sich auf der Onlineplattform 64 Angebote aus der Region, knapp die Hälfte davon stammen aus den Gemeinden Rheinfelden (15), Möhlin (9) und Kaiseraugst (6). Auch die Fricktaler Airbnb-Anbieter werben mit der Nähe zu Basel oder Zürich – und zwar von Kaiseraugst bis Laufenburg. «Baselworld» heisst ein Inserat aus Kaiseraugst, eine «20-minütige Fahrt nach Basel» und «30 Minuten nach Zürich» werden in einem Inserat in Eiken angepriesen, mit «38 Minuten Zugfahrt zur Art Basel und Baselworld» wirbt ein Anbieter aus Laufenburg.

Rechtlich heikle Situation

Solange es sich bei den angebotenen Wohnflächen um Eigentum handelt, ist das Vermieten über Airbnb rechtlich meist kein Problem. Heikel wird es hingegen, wenn Mieter ihre Wohnungen oder einzelne Zimmer weitervermieten wollen. Sie verstossen unter Umständen gegen das Mietrecht und riskieren harte Konsequenzen.

Auch die Fricktaler Vermieter sehen sich mit der Problematik konfrontiert – allerdings handelt es sich derzeit um Einzelfälle. Das zeigt eine Umfrage der AZ unter verschiedenen Verwaltern, die für grosse Liegenschaften in der Region zuständig sind. «Wir sind bis heute noch nie in Berührung mit Airbnb gekommen», heisst es etwa bei der Laufenburger Erla Immobilien AG.

Nur mit Erlaubnis

Erfahrungen gemacht haben hingegen die Wincasa und die Jakob Müller Immobilien AG. Beide Liegenschaftsverwalter halten sich bei der Handhabung von Airbnb an das geltende Mietrecht. Gemäss diesem darf ein Mieter seine Wohnung nur mit Zustimmung des Vermieters ganz oder teilweise untervermieten.

Bei der Jakob Müller Immobilien AG ist dies grundsätzlich erlaubt – «im Rahmen des Gesetzes», wie Leiter Reto Kuoni sagt. So darf sich ein Mieter «nicht übermässig daran bereichern». In den Wohnungen des Liegenschaftsverwalters ist derzeit ein Angebot ausgeschrieben. Davon hat die Jakob Müller Immobilien AG Kenntnis und die Untermiete erlaubt. Ob aber weitere Wohnungen – illegal – ausgeschrieben sind, liesse sich nur schwer überprüfen, sagt Kuoni. «Die Durchforstung von Airbnb wäre zwar eine Möglichkeit, ist aber mit einem sehr grossen Aufwand verbunden.»

Die Wincasa tut hingegen genau das: «Wir überprüfen regelmässig die Angebote auf den bekannten Plattformen», sagt Ursula Rufener, Regionalleiterin Bewirtschaftung Mitte. Die Wincasa – zuständig unter anderem für die Rheinfelder Augarten-Siedlung – bewilligt «in der Regel keine Airbnb-Untermietsanfragen», so Rufener.

Verwaltung durchsucht Portale

Sie beruft sich dabei auf den Rechtsartikel 262. Dort heisst es: «Der Vermieter kann die Zustimmung verweigern, wenn die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen des Hauptmietvertrags missbräuchlich sind.» Dazu gehört wie bei der Jakob Müller AG, wenn der Mieter aus der Untermiete einen hohen Profit schlägt. Sollte eine Untervermietung dennoch stattfinden, so erhält der Mieter zuerst eine schriftliche Verwarnung. «Beim zweiten Vorkommnis erfolgt eine Vertragskündigung», warnt Rufener.