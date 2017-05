Der Mettauertaler Gemeinderat will die Einwohner des Dorfes zu Werbeträgern machen. Nachdem bereits Bussen mit grossflächigen Werbesujets der Gemeinde in der Region Brugg verkehren, sollen die Einwohner nun die Heckscheiben ihrer Privatautos zur Werbefläche umfunktionieren. Zur Auswahl stehen die drei bereits bekannten Sujets «Rushhour», «Burnout» und «Playstation», die «à la Mettauertal» mit positiven Eigenschaften verbunden werden.

Wer seine Heckscheibe mit einem der Sujets bekleben will, zahlt für die Folie 250 Franken. Verbunden ist die neue Werbeaktion mit einem Wettbewerb. Unter allen, die ihr Fahrzeug zum Werbeträger umfunktionieren, wird ein Reisegutschein im Wert von 2000 Franken verlost. Zudem übernimmt die Gemeinde bei 20 Teilnehmern die 250 Franken für die Werbefolie.

Die Heckscheiben-Aktion ist Bestandteil der Marketingkampagne, für welche die Einwohner 150 000 Franken, verteilt über vier Jahre, genehmigt haben. Ziel der Kampagne ist es laut Gemeinderat Oliver Kalt, «die Aufmerksamkeit auf die Gemeinde zu lenken und so letztlich auch neue Einwohner zu gewinnen». Da in den kommenden Monaten einige Bauprojekte fertiggestellt werden, habe die Gemeinde nicht nur den Bedarf an Neuzuzügern, sondern auch Platz. «Nun wollen wir zum ersten Mal die Marke von 2000 Einwohnern knacken», so Kalt.

«Eine Art Guerillamarketing»

Ein Gemeinderat geht dabei mit gutem Beispiel voran und hat sein Auto mit der Folie beklebt. «Er hat einst das Auto in meiner Garage gekauft», erklärt Kalt, weshalb auf dem Pressebild ein Auto der Marke zu sehen ist, die er in seiner Garage vertreibt. «Es war nicht meine Absicht, Schleichwerbung zu betreiben.» Ob die anderen Gemeinderäte nachziehen, ist offen.

Die Bevölkerung weiss erst seit dieser Woche von der Aktion, deshalb sei es noch zu früh für ein Fazit. «Wir sind selber gespannt, wie viele Teilnehmer sich melden, denn es braucht schon etwas Mut», so Kalt. Mindestens einer bringt diesen Mut auf: der ehemalige Etzger Gemeindeammann Roland Kaufmann. «Ich finde die Aktion cool. Es ist eine Art Guerillamarketing», sagt er. Er sehe es als Kernaufgabe einer Gemeinde an, um neue Einwohner zu werben.

Etwas skeptischer ist Thomas Vetter, Jurapark-Präsident und ehemaliger Gemeinderat. «Es ist sicher eine kreative Idee», so Vetter. «Für mich ist es aber eher ein Gag. Ich glaube nicht, dass dadurch viele Leute in die Gemeinde ziehen.» Deshalb sei es auch «grenzwertig» für eine solche Aktion Steuergelder auszugeben. «Es ist aber sicher sinnvoller, als kleine Kleber zu drucken oder Einkaufstaschen zu verteilen», so Vetter.

Kommt die Botschaft an?

Laut Thomas Helbling, Dozent für Marketing an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), sind Heckscheiben von Autos «bewährte Kommunikationsmittel». Dass eine Gemeinde sie zum Anwerben von neuen Einwohnern nutze, sei ihm aber neu. «Aus dieser Sicht ist die Aktion sicher innovativ», so Helbling. «Es stellt sich aber schon die Frage, ob die Zielgruppe die Werbung auch wahrnimmt.» Typischerweise würden nämlich die eigenen Einwohner die Botschaft eher aufnehmen. «Für sie ist es eine sympathische Aktion und eine Art Bestätigung, dass sie im richtigen Dorf leben», erklärt er.

Bei der Wahl eines neuen Wohnorts seien aber andere Faktoren wie die Standortqualität oder die Verfügbarkeit und die Preisklasse von Wohnungen «sicher relevanter». Allerdings: «Wenn die anderen Faktoren stimmen, kann eine solche Werbeaktion schon das Zünglein an der Waage sein.»