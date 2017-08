In Wallbach kam es am Sonntag im zweiten Wahlgang zur Kampfwahl um den einzigen noch freien Sitz im Gemeinderat. Gleich drei Kandidaten wollten in der Exekutive die Nachfolge der abtretenden Michaela Lüchinger (CVP) antreten: Dominique Koch (Jahrgang 1968; SVP), Christoph Wehrli (1962; parteilos) und Marion Wegner (1970; parteilos).

Der Dreikampf lief am Sonntag dann auf einen Zweikampf heraus: Marion Wegner setzte sicht 233 Stimmen knapp gegen Dominique Koch (201 Stimmen) durch. Der dritte Kandidat, Christoph Wehrli, kam auf 99 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,1 Prozent. (AZ)