Doch alles Grübeln hilft nichts. Wir müssen uns, nolens volens, gut 40 Sende- und endlose Werbeminuten gedulden, bis wir wissen, was der 40-Jährige da Eli gestanden hat. Genügend Zeit also, um uns einmal mit den anderen Rosenkavalieren zu beschäftigen, natürlich nur mit jenen, die Davide aus aktueller Sicht gefährlich werden können.

Babak zum Zweiten

Gut, zugegeben, die Fokussierung auf die anderen liegt auch etwas daran, dass die dritte Folge nicht unbedingt Davides Stern- oder besser: Kussstunde ist. Er bekommt kein Einzeldate, kann nicht mit Eli abheben, nicht mit ihr im Pool in Ekstase versinken, ja, nicht einmal mit ihr einen Affen adoptieren. Es ist zum Lausen!

Während sich Davide zusammen mit acht weiteren Zurückgebliebenen in der Villa die Beine in den Bauch steht, geniessen sieben Auserkorene die Party auf dem Segelschiff. Einer ganz besonders, Josue, der gebürtige Kubaner mit der sexy Stimme (sagen die Frauen). Er gewinnt dank perfektem Füdli-Schwung (das muss ich selber zugeben) das Einzelgespräch mit Eli – und punktet mit seiner Offenheit. Josue hievt sich damit endgültig in den Kreis der Rosen-Favoriten.

Hier ist Babak bereits in der letzten Folge angekommen, bekam er doch ein Einzeldate. Und es kommt für uns Fricktaler noch schlimmer: Eli lädt den gebürtigen Perser auf dem Schiff zum zweiten Einzeldate, weil sie beim letzten Date merkte, «dass etwas in der Luft lag». Ja, wir sahen es auch – Sand wirbelte durch die Luft.

In der Villa versuchen sich die neun Sitzengelassenen derweil in Autosuggestion. «Einfach einmal zur Erinnerung», ruft Davide in die Runde. «Ich habe den ersten Kuss abkassiert.» Richtig, Davide. Nur: Es ist schon etwas her. Zweitens war es zwar ein leidenschaftlicher Siegeskuss, aber eben: doch nur ein Siegeskuss. Und drittens: Ui, ui, ui, Davide! Sei froh, dass du von der Villa aus nicht siehst, was wir Fricktaler da minutenlang erdulden müssen. Babak und Eli. Küssen ist nur das Vorwort. Kuss-Stilnote: 5,5; Kuss-Intensität: 6,0. Es «macht Lust auf mehr», sagt Eli.

Ob sich Babak dieses Mehr gleich abgeholt hat, lässt sich nur erahnen. Beim Frühstück jedenfalls fehlt er und Davide übt sich wieder mal im Gockel-Sein. «Willst du ein paar Eier», sagt er zu Intimfeind Toby, «dann hast du wenigstens mal welche.» Ei, ei, ei, Davide, das ist nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei, wenn du Rosenkavalier werden willst.

Derweil hebt Vasco so richtig ab. Er bekommt seine Chance bei Eli, ein Einzeldate, Helikopterflug inklusive. Der Flugbegleiter katapultiert sich mit Händchenhalten und Einfühlungsvermögen ebenfalls in den Kreis der Topfavoriten. Er suche eine Frau fürs Leben, erzählt er Eli. Die Karte sticht. «Vasco ist definitiv ein Mann, der mir gefährlich werden kann», sagt Eli. «Er ist bodenständig und steht mit beiden Beinen im Leben. So jemand brauche ich.»

Auf den Boden der stimmlichen Realitäten zurückgeholt werden die Zuschauer beim abendlichen Karaoke-Contest. Medium Oliver bringt es auf den Punkt: «Wir waren alle heute Abend sehr schlecht.» Aber so etwas von schlecht! Und, wir geben es zu, auch Platzhirsch Davide patzte gehörig. Sein «Ti Amo» hörte sich eher wie eine Urschreitherapie an.

In das Bild «Der Schrei» von Edvard Munch fühlt sich der Fricktaler Zuschauer in den nächsten Minuten versetzt. Auch er presst die Hände starr vor Angst ans Gesicht und harrt der Dinge, die auf ihn zukommen, mit weit aufgerissenen Augen. Davide nimmt Eli zur Seite – und ... Werbepause! Was tut ihr uns Fricktalern an?

Der Schock

Endlich zurück. Davide, sichtlich nervös, gesteht Eli, dass er verheiratet war und fremdgegangen ist. Was machst Du da, Davide? Ist das nun ehrlich-genial oder wahnsinnig-dumm? Elis Augen sind geschockt. Später in der Sendung erfährt man auch, weshalb: Eli wurde in einer dreijährigen Beziehung selber betrogen.

Das weiss Davide in diesem Moment nicht, spricht von einem «dummen Fehler». Eli dankt ihm für die Ehrlichkeit und wird später sagen: «Ich fand es super, dass er ehrlich war», was uns Fricktaler wieder hoffen lässt. Nur wir wissen ja zu diesem Zeitpunkt: Davide klammerte bei seiner «Ich gestehe»-Aktion ein «winzigkleines» Detail aus: Dass er als Callboy gearbeitet hat. Das ist Fremdgehen 2.0.