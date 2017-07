Austragungsort der fünften Wurstsalatweltmeisterschaft war das Frickbergstübli beim Golfplatz. Zeitig fanden sich schon die ersten Teilnehmer ein, um in einem Nebenraum ihre WurstsalatKreationen anzurichten. Da wurde geschnippelt, abgeschmeckt und die Teller wurden dekoriert. Schnell wurde es eng, da immer weitere Wettkämpfer hinzukamen. Per Email hatten sich nur elf Teilnehmer für die WM angemeldet, letztlich standen dann doch 50 Wurstsalate zur Bewertung durch die zehnköpfige Jury an.

Zum ersten Mal trat Andrea Barnickel aus Bözberg bei der Wurstsalat-WM an. «Dabeisein ist alles. Just for fun», meinte sie. Eine Woche lang hatte sie daheim an ihrem Rezept gefeilt und verschiedene Zutaten ausprobiert. Statt der typischen Cervelat entschied sie sich für Schinkenwurst mit Knoblauch. Ob das bei den Juroren gut ankäme, war Barnickel sich unsicher, aber ihr und ihrem Partner hatte es so am besten geschmeckt.