Poulet-Knusperli, Hot-Dogs, Wraps – die Streetfood-Welle schwappt auf den Herbstmarkt in Rheinfelden über. Am 7. und 8. Oktober werden auf dem Zähringerplatz sieben lokale Gastronomen kulinarische Spezialitäten auf die Hand anbieten. Damit einher geht auch eine Namensänderung: «Der Herbstwarenmarkt heisst nun neu Herbstmarkt. Genuss, Event-Atmosphäre und Unterhaltung sollen ihn prägen», erklärt Marktchef Michele Pelosi.

Doch wieso wird der traditionelle Warenmarkt nun mit einer Genussmeile erweitert? «Zum einen haben wir uns vom Streetfood-Geschehen in Basel inspirieren lassen. Zum anderen haben wir das Bedürfnis der Marktbesucher nach einem breiteren kulinarischen Angebot gespürt», sagt Pelosi.

Um diesem Bedürfnis nachzukommen, hat das OK alle Rheinfelder Gastronomen angesprochen. «Das Feedback war durch die Bank positiv», sagt OK-Mitglied Dani Schaffhauser. Er sieht in dem kulinarischen Konzept eine «Win-win-Situation». So bietet der Herbstmarkt den Gastronomie-Betrieben eine Plattform, um abseits ihrer Lokalität Spezialitäten anzubieten, um dadurch Kunden zu gewinnen, die zukünftig in ihre Lokalität einkehren. Anderseits weiss Schaffhauser: «Essen zieht die Menschen an und lässt sie länger verweilen, was wiederum den Warenabsatz der 140 Marktfahrer ankurbelt.»

Um die Verweildauer weiter zu erhöhen, bauen die Veranstalter auf dem Zähringerplatz und am Zoll zwei Bühnen auf. Dort sorgen neun Bands für musikalische Unterhaltung. Daneben bietet Feldschlösschen im Stunden-Turnus ein Glücksrad und eine Bierverköstigung auf der Genussmeile an.

Die Vereine werden miteinbezogen

Das OK und Rheinfelden pro Altstadt legen in diesem Jahr Wert auf die Einbindung der örtlichen Vereine: «Durch die neue Marktführung über die Rindergasse ist es uns gelungen, den EHC Rheinfelden mit seiner Raclette-Stube sowie die Marktbeizen von der SVP und der Colonia Libera Italiana einzubeziehen», sagt Pelosi. Auch die Stadtmusik beteiligt sich am Herbstmarkt mit einem Biergarten in Richtung Fröschweid. «Einige der Marktfahrer hatten den Wunsch, nach ihrer Arbeit zusammen noch gemütlich ein Bier zu nehmen. Nun haben sie die Möglichkeit dazu», sagt Pelosi.

In diesem Jahr findet der Herbstmarkt in der Marktgasse vom Storchennest bis zum White House statt. Zusätzlich werden die Marktfahrer auf einer kleinen Runde – Zähringerplatz, Rindergasse, Rumpel und Brodlaube – ihre Waren ausstellen. «Unser Wunsch ist es, durch die musikalischen und kulinarischen Elemente die Besucher zu animieren, mehrere Markt-Runden zu drehen», sagt Pelosi.

Verhehlen kann der Marktchef nicht, dass er auf gutes Wetter hofft, und einige Tage vor dem 7. Oktober beginnen wird, auf seine Wetter-App zu schauen. Falls das Wetter schlecht sein sollte, nimmt es Pelosi mit Humor: «Wir bieten nicht nur Essen an, sondern haben auch einen, der Regenschirme verkauft.»