Heute Abend öffnet die myExpo17, die diesjährige Gewerbeschau in Magden, ihre Türen. Erstmals seit zehn Jahren präsentiert sich das regionale Gewerbe wieder an einer Ausstellung. Initiiert und organisiert wurde die Schau vom Gewerbeverein Magden. Ein achtköpfiges Organisationskomitee hat sie auf die Beine gestellt. «Es war ja wirklich mal wieder an der Zeit, die letzte Gewerbeausstellung fand 2007 statt», sagt Bau-Chef André Meier. Bereits vor ein paar Jahren habe man versucht, eine Expo auf die Beine zu stellen. «Damals war das Interesse eher gering», so Meier, «doch jetzt ist die Idee auf grossen Anklang gestossen.» Schon bald nach der Ausschreibung seien die ersten 50 Standplätze vergeben gewesen.

Sich zeigen und Kontakte pflegen

Insgesamt präsentieren bis am Sonntag nun gar 65 Aussteller ihre Waren und Dienstleistungen in den Turnhallen Juch und Matte und auf dem Aussengelände. Dies sind gemäss Meier mehr als je zuvor. «Wir können dieses Jahr erstmals die neue, helle Turnhalle nützen», freut er sich. Früher habe man stattdessen ein Aussenzelt aufgestellt. Die meisten Aussteller kommen aus Magden oder den umliegenden Gemeinden, doch auch aus Schinznach oder Birsfelden finden Gewerbetreibende den Weg an die myExpo17. «Die Ausstellung ist für das Gewerbe eine gute Gelegenheit, sich zu zeigen, die Produkte und Dienstleistungen in Erinnerung zu rufen und vor allem die Kontakte mit der Bevölkerung zu pflegen», ist André Meier überzeugt.

Die Aufbauarbeiten für die dreitägige Gewerbeschau sind nach Plan verlaufen. Unter anderem haben 18 Personen angepackt und den Schutz für den Turnhallenboden verlegt. Wände und Beleuchtung der Stände wurden von einem Standbauer errichtet. Für das «Innenleben» sind die Aussteller selber verantwortlich – und auch wenn gestern Nachmittag noch längst nicht alle Stände fertig dekoriert waren, liess sich dennoch bereits erahnen, dass den Besuchern ein abwechslungsreicher Rundgang geboten wird.

Podium mit Olympiasiegerin

Neben den Ständen der Gewerbetreibenden ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Viele der Beizli auf dem Festgelände werden von Vereinen aus dem Dorf geführt. «Auch von Vereinsseite her ist das Engagement sehr gross», freut sich Meier. So gross, dass sich einzelne Vereine gar etwas Spezielles überlegt haben. Der Turnverein etwa führt nicht nur eine Sport-Bar, sondern hat auch ein prominent besetztes Podiumsgespräch organisiert. Am Sonntag um 14 Uhr diskutieren zum Thema «Unternehmen Profisport» Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gisin, der Olympia-Vierte im Degenfechten, Benjamin Steffen, und Sportarzt Lukas Weisskopf.

Die Theatergruppe Theater Magden ihrerseits führt die «Kulturbeiz» und spielt je zweimal die Einakter «Es war die Lerche» und «Glück im Spiel – Päch im Stall». Bei den Aufführungen feiern die neuen Untersektionen «Dramagden» und «Wylaub» ihre Feuertaufen.

Die Gewerbeausstellung myExpo17 ist heute Freitag von 18 bis 21.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Beizli sind jeweils länger offen.