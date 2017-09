Kurz nach acht Uhr morgens stoppten Schweizer Grenzwächter am letzten Sonntag einen Nissan mit spanischen Kontrollschildern. Auf dem Rastplatz Mumpf auf der Autobahn A3 kontrollierten sie das Innere des Wagens. Dabei stiessen sie auf 1,4 Kilogramm Kokain, verpackt in einen grösseren Umschlag und in kleinere Fingerlinge.

Der Mann am Steuer – ein 61-jähriger Dominikaner ohne Wohnsitz in der Schweiz – wurde verhaftet, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (mwa)