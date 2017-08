Mit Peter Balzer, Patrik Balmer und Renate Bitter demissionierten in der Amtsperiode 2014/17 gleich drei Eiker Ammänner vorzeitig. Daneben kam es zu weiteren Rücktritten im Gremium, oftmals aufgrund von internen Spannungen. Nun will sich der bisherige Gemeinderat Stefan Grunder, 55, am 24. September zum Gemeindeammann wählen lassen. Wieso er zuversichtlich ist, dass das Gremium die nächste Amtsperiode ohne Rücktritt übersteht, erklärt er im Interview.

Herr Grunder, Eiken hat in der aktuellen Amtsperiode mit Abstand den grössten Personalverschleiss an Gemeinderäten im Fricktal. Was ist da eigentlich los?

Stefan Grunder: Seit den letzten drei Monaten ist im Gemeinderat Ruhe eingekehrt. Bei uns hat es klick im Kopf gemacht. Grundlage hierfür ist der gegenseitige Respekt, den wir seit drei Monaten leben.

Von Ruhe konnte in den Jahren zuvor ja nicht die Rede sein. Woran lag es, dass es im Gremium geharzt hat?

Die Kameradschaft ist in der Vergangenheit nicht immer da gewesen. Die Köpfe haben nicht zusammengepasst. Und einige Gemeinderatsmitglieder wollten zu viel auf einmal.

Balzer, Balmer, Bitter – mehr als 17 Monate hielt es keiner der drei Eiker Ammänner aus.

Wieso wollen Sie sich diesen Schleudersitz antun?

Es ist kein Schleudersitz. Wenn das Gremium gut organisiert ist, dann ist das Amt des Ammanns ein toller Job. Und ich freue mich darauf. Zudem bin ich nicht der Typ, der etwas machen will und dann nur ein halbes Jahr später den Bettel hinwirft. Ich will die vier Jahre durchziehen. Unser Ziel ist es, als Gremium in den nächsten vier Jahren Konstanz und Ruhe in die Eiker Politik zu bringen – ohne Demissionen.

Wie schätzen Sie mit dem jetzigen Gremium die Chancen hierfür ein?

Wir sind alle relativ neu dabei und in ein Chaos reingekommen, jedoch in den letzten Monaten stark zusammengewachsen. Alle Ratsmitglieder sind hoch motiviert. Wenn wir die Ressorts gut verteilen, die Entscheidungen, die wir als Gremium fällen, geschlossen nach aussen hin vertreten und umsetzen, bin ich mir sicher, dass wir die nächste Amtsperiode bewältigen werden.