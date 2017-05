Ein Traktandum wird an der Gemeindeversammlung in Gipf-Oberfrick besonders zu reden geben: die Zukunft der Oberstufe. Der Gemeinderat beantragt, die Oberstufe mit jener von Frick zusammenzulegen. Geführt werden soll die Schule von Frick; Gipf-Oberfrick wird als Aussenstandort erhalten. Dies machte die az gestern publik.

Der Gemeinderat schlägt damit just jene Lösung vor, die er bereits vor eineinhalb Jahren präsentiert hat – und die im Dorf und insbesondere bei den Lehrern auf massive Ablehnung stiess. Die IG «Pro Oberstufe Gipf-Oberfrick» wurde gegründet und forderte im Juni 2015 an der Gemeindeversammlung die Ausarbeitung von Varianten, in denen die Oberstufe selbstständig bestehen bleibt. Der Antrag wurde mit 83 Prozent der Stimmen überwiesen.

Der Gemeinderat nahm diesen Antrag durchaus ernst und prüfte insgesamt fünf Varianten; bei vier wäre die Eigenständigkeit erhalten geblieben. Der Gemeinderat entschied sich nun aus verschiedenen Gründen gegen diese vier Varianten, unter anderem erachtet er das Kostenrisiko als zu hoch. Zudem bestehe die Gefahr, dass ein Teil der Verbundsgemeinden Wittnau, Wölflinswil und Oberhof nach Frick abwandern.

Dass man nun doch wieder den Zusammenschluss mit Frick als beste Lösung bringt, kann IG-Mitglied Ignaz Heim nicht verstehen. Er findet es «befremdend», dass der Gemeinderat nicht auf andere Gemeinden zugegangen ist. Denn: Wenn eine weitere Gemeinde ihre Schüler nach Gipf-Oberfrick schicken würde, wäre das Problem, dass die Mindestschülerzahl nicht immer erreicht wird, gelöst – und damit auch das Kostenrisiko eliminiert.

Support erhält Heim von SVP-Grossrätin Tanja Primault-Suter. Primault lebt in Gipf-Oberfrick und unterrichtet in Laufenburg. «Ich bin überrascht, dass der Gemeinderat diese Variante bringt.» An der Gmeind im Juni 2015 habe eine klare Mehrheit mit dem Überweisungsantrag ausgedrückt, dass man eine eigenständige Schule wolle.

Eineinhalb Jahre lang habe man nichts gehört, so Primault. Sie habe gedacht, der Gemeinderat werde nun «einen Supervorschlag» präsentieren – «und nun muss ich feststellen, dass wenig gegangen ist». Die SVP-Politikerin stört insbesondere, dass der Gemeinderat nicht aktiver auf andere Gemeinden zugegangen ist, um eine zusätzliche Vertragsgemeinde zu finden. Schade findet Primault auch, dass man sich mit Frick nicht auf einen Schüleraustausch einigen konnte. «Das wäre eine gute Lösung gewesen.»

Anders beurteilt es Parteikollege und Nationalrat Maximilian Reimann. «Ich gehe davon aus, dass der Gemeinderat sämtliche Varianten sorgfältig geprüft hat und zum Schluss gekommen ist, dass der Zusammenschluss mit Frick die beste Variante ist.» Schliesslich sässen zwei SVP-Mitglieder im Gremium «und wir von der SVP sind es uns gewohnt, Volksaufträge 1:1 umzusetzen, erst recht, wenn es sich nur um einen Prüfungsauftrag handelt». Alles andere «wäre eine Unterlassungssünde».

Kosten sind ein Faktor

Das «Wo», der Ort des Unterrichts also, ist für Reimann zweitrangig. «Es muss die beste Lösung für die Schüler, die Eltern und auch die Gemeinde sein.» Dabei gelte es, auch die Kosten in den Blick zu nehmen. «Denn allfällige Mehrkosten tragen wir Steuerzahler.»

Reimann mahnt gleichzeitig zur Sachlichkeit. Der Vollblutpolitiker, der in Frick aufwuchs und seit Jahrzehnten in Gipf-Oberfrick wohnt, kennt natürlich die Rivalitätsgeschichten der beiden Dörfer von klein auf. «Da ist viel herbeigeredet, als Kirchgemeinde sind wir ja auch seit eh vereint», findet er. Er hält es für unabdingbar, in Bereichen, wo es Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Die Schule ist für ihn ein solcher Bereich. Dass man nun eineinhalb Jahre gebraucht hat, um zur alten Erkenntnis zu gelangen, hält Reimann nicht für tragisch. «Gut Ding will Weile haben», sagt er. «Es ist besser, man verliert ein Jahr und hat am Schluss eine tragfähige Lösung, als eine, bei der man schon bald nachbessern muss.»

Mehrere Personen, mit der die az gesprochen hat, befürchten, dass die Diskussion emotional verlaufen wird. «Das ist nicht gut», sagt ein Kenner des Dorfes, der namentlich nicht erwähnt werden will. «Das schadet der Sache und führt nirgends hin. Hier geht es nicht um Emotionen, sondern um Realien.» Auch er hält das «Wo» nicht für zentral. «Das Wichtigste ist das Wohl der Schüler.»

Viele halten sich mit einer Meinung noch zurück. «Um mich festzulegen, brauche ich mehr Informationen», sagt SP-Grossrätin Elisabeth Burgener. Diese will sie sich an der Infoveranstaltung am 13. Juni holen.

Die Gespräche der az zeigen: Die Frage, wie wichtig die Eigenständigkeit ist, wird unterschiedlich beurteilt. Für die einen ist es «ein Unding», diese aufzugeben; andere sehen das gelassener. «Wichtig ist mir, dass die Schulräume weiterhin benutzt werden», sagt ein Ur-Gipf-Oberfricker. Den «Anti-Frick-Reflex», wie er es nennt, kennt er bestens – und er ärgert ihn. «Es ist an der Zeit, die Animositäten zu begraben.»

