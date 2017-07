Auf Safari in Südafrika, auf Kreuzfahrt in der Karibik oder einfach nur Badeferien am Mittelmeer – viele zieht es in der Ferienzeit an Orte weit weg von ihrer Heimat. Auf dem Campingplatz in Frick zeigt sich ein anderes Bild: Hier stehen derzeit einige Wohnmobile und -wagen mit Schweizer und auch deutschen Kontrollschildern. Die az hat bei zwei Campern nachgefragt, wieso sie ihre Ferien im Fricktal verbringen.

Seit sieben Jahren verbringen Karl Zehnder und Margrith Steffen, beide 67, aus Laufen BL ihre Ferien auf dem Campingplatz in Frick. «Die Ferien hier zu verbringen, ist mit weniger Stress verbunden als Ferien weit weg. Auch die Anreise ist stressfrei», sagt Steffen.

Besuch von den Enkeln

Zwar trennen sie zu ihrem Heimatort nur rund 60 Kilometer, trotzdem kommt auf dem Campingplatz das Feriengefühl auf. «Zum Beispiel, wenn ich in der Früh vor dem Vorzelt sitze, meinen Kaffee trinke und das Gras an meinen Fusssohlen spüre», beschreibt es Steffen. Auch ihre Enkelkinder, die sie im Sommer auf dem Campingplatz besuchen, sind ein Grund, wieso es beide jedes Jahr nach Frick zieht.

Wenn es heiss ist, gehen beide mit den Jüngsten in die Fricker Badi, die direkt neben dem Campingplatz liegt, ins Sauriermuseum oder ins Open-Air-Kino. «Rund um den Camping-Platz haben wir ja alles. Mehr brauchen wir nicht», sagt Steffen. Zudem schätzen beide die heimelige Atmosphäre, die auf dem Campingplatz herrscht. «Man lernt neue Leute kennen, ist schnell beim Du und hilft sich gegenseitig aus», sagt Steffen.

Von Hannover nach Frick

Friedrich und Renate Gutsche, 67 und 72, aus der Nähe von Hannover kommen im Schnitt alle zwei Jahre auf den Camping-Platz in Frick. «Wir sind für zwei Wochen hier, um unseren Sohn, der in Obermumpf wohnt, zu besuchen», erzählt Renate Gutsche. Zwar ist der Campingplatz etwas teurer als Alternativen auf der deutschen Seite, jedoch sagt Friedrich Gutsche: «Wir schätzen in Frick die Ruhe. Hier auf dem Campingplatz ist es nicht so ein ständiges Ein und Aus wie beispielsweise in Lörrach.»