Die Rheintal-Bahnstrecke zwischen Basel und Karlsruhe ist mittlerweile seit fast einem Monat gesperrt. Der Grund: Ein Hohlraum unter den Gleisen liess diese absacken. Mit rund 200 Zügen, die normalerweise täglich auf diesem Abschnitt verkehren, ist die Strecke die bedeutendste Verbindung für Güter, die zwischen der Schweiz und Deutschland auf der Schiene transportiert werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 7. Oktober.

Problem Export

Von der Sperrung unterschiedlich betroffen sind Fricktaler Unternehmen, wie eine Umfrage der AZ zeigt. Auswirkungen spürt die Jakob Müller AG in Frick bei ihren Maschinenexporten. «Unsere Maschinen werden grösstenteils per Container ab den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam in die ganze Welt versendet», sagt Carlos Klöti von der Jakob Müller AG.

Im Regelfall werden die Container per Bahn zu den Häfen transportiert. Aktuell heissen die Alternativen Binnenschifffahrt und «bei sehr eiligen Sendungen» auch Lastwagen. Da die Terminals in den Häfen jedoch überlastet seien, komme es bei der Verladung zu Verzögerungen. Beträgt die Laufzeit bis zu den Häfen in Antwerpen und Rotterdam normalerweise etwa drei Tage, so dauert sie derzeit fünf bis zehn Tage.