Seit dem letzten Fasnachtsfeuer im März hatte die Ruine Alt Homberg wohl nicht mehr so viele Besucher gesehen wie an der Einweihung der neuen Informationstafel. Angeregt wurde sie von der Arbeitsgruppe Reichbergler aus Wittnau. Der Koordinator dieser Arbeitsgruppe, Kurt Bischofsberger, konnte bei der Ruine Vertreter der Institutionen, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen hatten, begrüssen.

Die Arbeitsgruppe ist aus der Idee entstanden, man könnte im Gebiet der bisher kaum erforschten Wehranlage Reichberg nach Belegen einer Besiedelung oder gar nach der legendären Burg Reichberg suchen. Unter Auflagen der Kantonsarchäologie führte eine Gruppe von Pensionierten aus Wittnau eine Prospektion des Gebietes durch. Gefunden wurden zwar keine Hinweise auf eine ehemalige Burg – dafür aber Gegenstände aus der Römerzeit und dem Mittelalter.

Seit diesem Erfolg haben die Reichbergler verschiedene andere Projekte angeregt und umgesetzt. Unter anderem nun die Errichtung der Informationstafel zur Burg Homberg.

Der stellvertretende Kantonsarchäologe Christoph Reding wies bei der Enthüllung auf die grosse Bedeutung der Burg und des Grafengeschlechts der Alt Homburger hin. Die Burg stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist damit eine der ersten in dieser Gegend im Frühmittelalter, der sogenannten «Ritterzeit». Beim grossen Erdbeben von Basel 1356 wurde sie fast gänzlich zerstört und nie wieder aufgebaut. Im 19. und 20. Jahrhundert sind auf der Ruine archäologische Grabungen durchgeführt worden. Als bedeutendster Fund gilt ein Zinn-Ensemble aus zwei Kannen sowie zwei Tellern aus dem 14. Jahrhundert.

Die Geschichte kennen

Reding zeigte die Wichtigkeit solcher Informationsmittel vor Ort auf. Sie sollen der Bevölkerung ermöglichen, an ihrer Geschichte teilzuhaben. Gemeindeammann Regine Leutwyler erzählte, dass man auch in Gipf-Oberfrick, wenn man zur Burg hinauf schaue, immer erkenne, dass in Wittnau ein festlicher Anlass stattfinde. Dann sei nämlich die Schweizer Fahne gehisst. Sie wies auf die alte Sage von der ledernen Brücke zwischen der Homburg und der Schwesterburg Tierstein hin – und regte mit einem Lachen an, die Reichbergler mögen doch die Brücke wieder aufbauen, wenn es ihnen mal langweilig werde.