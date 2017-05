Happy Birthday! Die Gemeinde Möhlin lädt Einwohner, die älter als 90 sind, einmal im Jahr zum Jubilarenfest mit Imbiss und Konzert der Musikgesellschaft ein. «Die Jubilare dürfen ihre Angehörigen zum Fest mitnehmen», sagt Gemeindeschreiber Marius Fricker.

Doch es kommt noch besser: Wer das Jahrhundert vollmacht, «wird nach Möglichkeit mit einer Kutschfahrt durch das Dorf gefeiert». Monatlich erhalten Einwohner ab 100 Jahren zudem fünf Rosen oder eine Flasche Wein von der Gemeinde.

Auf Rosen gebettet werden in diesem Jahr in Möhlin drei Einwohner; sechs feiern ihren 95. Geburtstag, 22 ihren 90. In Rheinfelden sind aktuell 53 Personen älter als 90, drei davon sogar älter als 100. Die älteste Rheinfelderin ist 103 Jahre alt. Und auch sie werden gefeiert: Die Jubilare erhalten von der Stadt einen Geschenkgutschein über 100 Franken.

Eine Umfrage der az unter den Fricktaler Gemeinden zeigt: Alle Gemeinden feiern ihre Geburtstagskinder. Mit anderen Worten: Der Versuchung, die Blumensträusse, Geschenkkörbchen und Einladungen dem Rotstift zu opfern, konnten bislang alle Kommunen widerstehen.

Was passiert, wenn man es anders macht, musste die Aargauer Regierung im letzten Spätherbst erleben: Sie wollte im Zuge der Sparmassnahmen auch die Blumensträusse für die 100-Jährigen streichen und tappte damit in ein gewaltiges Fettnäpfchen. Der Grosse Rat lehnte den Sparvorschlag ab – und er tat dies gar nicht durch die Blume.

Ein Blick auf die Regelungen in den Fricktaler Gemeinden zeigt: Jede handhabt es anders. Das fängt beim Zeitpunkt der ersten Gratulation an: Dieser variiert vom 70. bis zum 90. Geburtstag. Unterschiedlich ist auch das Gratulationsintervall. Hier wenden die meisten Gemeinden die Formel an: Alle fünf Jahre bis 90, ab dann gibt es eine jährliche Ehrung.

Blumen und Wein

Bei den Präsenten dominieren immer noch die Klassiker: Wein für die Männer, Blumen für die Frauen. Bisweilen werden auch Gutscheine oder Körbchen überreicht, in Obermumpf beispielsweise erhalten die Jubilare eines mit Spezialitäten aus dem Dorf.

Wie Möhlin laden auch andere Gemeinden ihre Jubilare ein. «Alle Personen, die 80 Jahre alt werden, sind zu einem Abendessen im örtlichen Gasthof eingeladen», sagt Rolf Dunkel, Gemeindeschreiber von Magden. «Diese Regelung wird in diesem Jahr das erste Mal im September durchgeführt.» Auch Herznach, Ueken und Zeihen führen Jubilarenanlässe durch. In Hellikon werden die Geburtstagskinder zum Neujahrsapéro eingeladen und hier geehrt.

Wer die Präsente und Glückwünsche überbringt, hängt in den meisten Gemeinden vom Geburtstag ab. Hier gilt die Faustregel: Je runder und höher, desto «gewichtiger» ist der Besuch. «Zum 90., 95. und 100. Geburtstag besucht der Gesamtgemeinderat die Jubilare», sagt Jacqueline Stöcklin, Gemeindeschreiber in Schupfart.

Ebenfalls nicht fehlen darf in vielen Gemeinden das Geburtstagsständchen. In Gipf-Oberfrick erfolgt dieses sogar mehrstimmig: Die Musikgesellschaft gratuliert den 85- und 95-Jährigen, der Männerchor den 80- und 90-Jährigen. Ab dem 100. Geburtstag spielen dann beide Formationen auf.