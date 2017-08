Die Töfftour nach Tschechien begann alles andere als gut: Regen. Nichts als Regen. Zwölf Stunden lang kämpften sich Peter Koller, Peter Hagemann und Stefan Müller am ersten Reisetag von Rheinfelden aus ostwärts über die Autobahn. 600 Kilometer weit. In Wels, nahe Linz, hatten sie genug, denn sie waren bis auf die Knochen durchnässt. Triefend gingen sie auf Hotelsuche.

Ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht. Nach dem dritten «Tut uns leid, wir haben kein Zimmer mehr frei» sagten sich die drei Töff-Gladiatoren: Das kann doch nicht sein – und hegten einen Verdacht. Sie suchten die nächste Telefonkabine auf – die gab es 1996 noch –, riefen im Hotel, das sie eben schnöde abgewiesen hatte, an. Natürlich habe man noch drei Zimmer frei, beschied ihnen die Rezeptionistin säuselnd, man solle nur gleich vorfahren. Sie fuhren vor – und die Dame wurde sichtbar verlegen.

Die Motorräder in der Lobby

Peter Koller lacht. «Das war die Reise mit den speziellsten Hotel-Geschichten», erinnert er sich. Einmal, in einem kleinen Ort in Tschechien, hatte der Hotelier Angst, dass die Motorräder über Nacht geklaut werden. Da er keine Garage besass, organisierte er kurzerhand eine ältere Frau, die sich unter eine Strassenlaterne neben die drei Feuerstühle setzte und die ganze Nacht über die Motorräder strickend bewachte. Ein anderes Mal bestand der Hotelier darauf, die Motorräder in die mit Teppichböden ausgestattete Lobby zu stellen.

Ohnehin, so erinnert sich Koller, waren sie mit ihren grossen Bikes die Attraktion. Denn Töff-Fahrer aus dem Westen sah man damals in Tschechien noch kaum. Wo immer die drei Schweizer hielten, strömten Menschen herbei und bestaunten die 600 bis 1100 ccm starken Boliden. Was sie nicht wussten: Der Töff, auf dem Koller sass, war gar nicht seiner.

Peter Hagemann hatte seine Honda CBR 1000 kurz vor der Reise gekauft – und fühlte sich darauf nicht sonderlich wohl. Er fragte deshalb Koller, ob er einmal seine Honda Transalp fahren dürfe. Er durfte – «und gab sie nicht mehr zurück», schmunzelt Koller. Da er die CBR gerne fuhr, war es ihm recht. Nach der Reise liessen sie beide Töffs schätzen und tauschten sie.

Der Kreuzungs-Streit

«Es war meine erste längere Töfftour in eine mir völlig unbekannte Region», sagt Koller. Handy und Navigationsgerät besassen sie damals, im Sommer 1996, noch nicht. Und so klemmte jeder der drei eine Karte ins Sichtfenster seines Tankrucksacks. Koller lacht. «Jedes Mal, wenn einer von uns am Kartenrand angekommen war, mussten wir anhalten, damit er die Karte neu falten konnte.»

In Denkerfalten pflegten die drei, die sich von der Schule her kannten – Stefan Müller war Realschullehrer, Peter Hagemann der Partner einer Lehrerin und Peter Koller sass in der Schulpflege –, ihre Köpfe regelmässig an Kreuzungen zu legen: Sie hielten, um sich auf der Karte zu vergewissern, dass sie noch auf der richtigen Spur waren. «Das führte auch immer wieder zu angeregten Diskussionen», erzählt Koller. Nach links. Nein, rechts. Nein, geradeaus.

Koller ist froh, dass sich heute solche Strecken-Streitgespräche dank dem Navigationsgerät erübrigen. Und dass ein Handy bei Touren dafür sorgt, dass man sich im Fall der Sich-aus-den-Augen-verlier-Fälle erreichen kann. «Damals mussten wir höllisch aufpassen. Denn ohne Handy wäre das heikel gewesen.» Auch, weil sich die drei zwar zu Hause eine grobe Route zurechtgelegt hatten, diese aber jeweils spontan nach Lust und Fahrlaune abänderten.

Vom Tschechien-Trip in Erinnerung geblieben sind Koller die Strassen, die deutlich besser waren als erwartet, die «wunderschöne Landschaft», die grosse Gastfreundschaft der Leute, das historische Städtchen Český Krumlov (Krumau) an der Moldau – «und das gute Bier jeweils am Abend».

Das Schalterlebnis mit Sturzfolge

Die Tour durch Tschechien zog Koller endgültig den Töffärmel rein. Seither ist das Töfffahren seine ganz grosse Leidenschaft. Nun gut, seit 2015 hat das Biken eine übermächtige Konkurrenz erhalten: seine inzwischen zwei Enkelkinder. «Die stehen ganz oben», sagt Koller.

Erst drei Jahre vor der Tour, mit 40, hatte der Lehrer und SP-Grossrat aus Rheinfelden mit dem Töfffahren begonnen. «Ich geriet in die klassische Midlife-Crisis und suchte eine Herausforderung», erinnert sich Koller – und erinnerte sich da an die Töffprüfung, die er mit 18 auf einer Vespa abgelegt hatte. Zwar galt der Töffausweis damals noch für alle Kategorien, doch der zweifache Vater auferlegte sich selber, ein Jahr lang eine 125er zu fahren.