Anfragen von Privatpersonen

Momentan soll es im Shoppi Tivoli erst einmal bei den sechs «Hundeparkplätzen» bleiben. Allerdings habe es schon einige Besucher im Einkaufszentrum gegeben, die gefragt haben, ob sie solch eine Hundehütte kaufen könnten. «Ich habe den Kunden dann die Kontaktdaten von Roman gegeben», sagt Stäuble.

«Nein», sagt Schmid mit einem verschmitzten Grinsen: «Bestellungen sind noch keine eingegangen. Aber eine Massenproduktion ist für mich kein Problem. Die Masse sind ja schliesslich alle in der CNC-Fräsmaschine vorgegeben.»

Ein Stirnrunzeln habe ihm die Anfrage von Stäuble nicht bereitet. Im Gegenteil: «Ich und die Angestellten fanden es gleich eine spannende Sache. Mal etwas anderes, als Schränke zusammenzubauen», sagt Schmid. Von April bis Juli habe es gedauert, bis die Zeichnungen, 3D-Visualisierungen und der erste Prototyp fertig waren. «Wir haben dann festgestellt, dass die Haustüre etwas zu klein war und mussten sie vergrössern», erzählt er.

Wichtig war Schmid, dass durch die Fenster viel Licht eindringt, damit der Hund nicht im Dunkeln sitzt, gleichzeitig aber auch zu verhindern, dass neugierige Kinder mit der Hand in den Innenraum greifen können. «Hierzu haben wir ein Lochblech angebracht. Wichtig war, dieses so zu fixieren, dass sich der Hund an herausragenden Teilen nicht verletzen kann.» Um zu verhindern, dass ein Hund aus dem Häuschen geklaut wird, wurde ein Schliessmechanismus mit Münzeinwurf installiert.

Das Holz der Hundehäuser wurde lackiert und der Innenraum mit einer Edelstahlwanne verkleidet: «So wird verhindert, dass das Häuschen Keime aufnimmt», erklärt Schmid.

Die Kritik, man würde den Hund mitten im Einkaufsgetümmel in eine Box einsperren, weisst Stäuble von sich: «Es sind ja schliesslich die Hundebesitzer, die entscheiden. Zudem ist es für den Hund in der Hütte wesentlich komfortabler, als vor dem Shop bei Hitze oder Kälte angekettet zu werden.»