Ein Sonntag, Temperaturen von über 30 Grad, blauer Himmel – diese Kombination liess am Sonntag in den Fricktaler Badis die Kassen klingeln. Davon kann Andreas Herrmann, Kioskbetreiber im Laufenburger Freibad, ein Lied singen: 270 Glacen und 250 Essen hat er verkauft: «Wir waren am Anschlag. Meine Frau hat uns noch kurzfristig unter die Arme gegriffen, um die Bestellungen zu stemmen», sagt Herrmann, der im Stundentakt damit beschäftigt war, die Tiefkühltruhe aufzufüllen.

Der Ansturm der Badegäste hat Herrmann ordentlich ins Schwitzen gebracht: «Ich habe rund vier Liter Wasser getrunken», sagt er und schiebt nach: «Und drei Liter, als ich Feierabend hatte.» Insgesamt besuchten am Sonntag 508 Gäste das Laufenburger Freibad: «Das ist für Mai ein Spitzenwert», sagt er. Die Zahl der verkauften Saisonkarten des Vorjahres wurde mit 250 bereits um 50 übertroffen.

Maik Haake, Badmeister im Strandbad Kuba in Rheinfelden, bezeichnet die Besucherzahl vom Sonntag als richtig gut. Rund 2500 Tickets wurden an diesem Tag verkauft: «Das kommt schon nahe an die Werte von Spitzentagen im Sommer heran», sagt Haake. Zum ersten Mal in diesem Jahr haben sich im Strandbad Schlangen an den Toiletten und vor der Hüpfburg gebildet. «Um zu verhindern, dass die Gäste zu lange vor dem Kassenhaus in der Hitze warten müssen, hat ein Badmeister die Kassiererin unterstützt», erzählt er.

Grossen Stress hat Haake beim ersten grossen Run in diesem Jahr nicht empfunden. Er sagt sogar: «Wenn viel los ist, sinkt das Unfallrisiko, weil die Gäste mehr aufeinander achtgeben.» Häufiger muss er sich hingegen dann um Gäste kümmern, die auf Bienen getreten sind oder um Kinder, die ihre Mutter suchen.

Der Feierabend muss warten

Im Freizeitbad Vitamare in Frick verbrachten 1790 Badegäste ihren Sonntag. «Das ist für einen Tag im Mai extrem viel», sagt David Wieser, stellvertretender Betriebsleiter. Um 19 Uhr, pünktlich zur Schliessungszeit, haben die letzten Gäste das Freibad verlassen. Dann hiess es für das Personal: Abfall zusammennehmen, Kabinen reinigen und WC-Anlagen schrubben. «Klar, wenn viel los ist, dann geht alles etwas länger. Manchmal kommt man erst um 22 Uhr nach Hause», sagt Wieser.