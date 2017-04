Der Verein Pro Bözberg hat zum Rundumschlag gegen den Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg ausgeholt: «Die Waldbewirtschaftung mit Flächenhieben, dem rüden Maschineneinsatz und Bodenverdichtung sind katastrophal. Dem Forstbetrieb geht es rein um die Wirtschaftlichkeit, nicht um die Nachhaltigkeit», sagt Präsident Otto Suhner.

Diese Kritik stösst einer Delegation der Forstbetriebskommission Homberg-Schenkenberg sauer auf. Christian Probst, Gemeindeammann von Zeihen, Andreas Thommen, Gemeindeammann von Effingen, Urs Leuthard, Gemeindeammann von Schinznach, sowie Betriebsleiter Rolf Treier bezeichnen diese Kritik unisono als «an den Haaren herbeigezogen». Sie verweisen auf eine Aussprache mit dem Pro-Bözberg-Vorstand, die im Dezember stattfand.

An dieser waren auch zwei Mitarbeiter der Abteilung Wald des Kantons vertreten, die Stellung nahmen: «Der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg nimmt im Bereich Naturschutz eine vorbildliche Stellung ein. Der Anteil an Naturvorrangflächen beträgt 14 Prozent der gesamten Waldfläche», geht aus dem Sitzungsprotokoll hervor. Damit übertrifft der Forstbetrieb die kantonalen Vorgaben bei weitem.

Bodenschonender Holzschlag

Förster Treier versteht nicht, warum ihm ein rüder Maschineneinsatz und unnötige Bodenverdichtung vorgeworfen werden: «Wir haben grössere Rückegassenabstände als die meisten anderen Betriebe. Bei schlechter Witterung und bei sensiblen Böden verzichten wir auf das Befahren des Waldbodens und arbeiten von den Waldstrassen aus. Dadurch schonen wir den Waldboden. Der grösste Teil der von Pro Bözberg verwendeten Propagandabilder stammt gar nicht aus unseren Waldungen.»

Um zu zeigen, wie ein Holzschlag den Wald verlässt, habe man dem Vorstand von Pro Bözberg in den Wald eingeladen, um sich selbst ein Bild zu machen. Eine Rückmeldung ist bisher ausgeblieben. Thommen sagt: «Ich denke, der Vorstand hat Angst, im Wald sein Gesicht zu verlieren.» Dem entgegnet Suhner: «Es wurde von Pro Bözberg klar kommuniziert, dass ein Treffen erst Ende April möglich ist.»

«Stimmt so nicht», meint Probst, «Otto Suhner hat mich informiert, dass er bis Ende April keinen Termin frei hat, er aber die Einladung an seine Vorstandsmitglieder weiterleite», erzählt er. Der Forstbetriebskommission stösst weiter sauer auf, dass durch Pro Bözberg ein permanentes «Förster-Bashing» gegen Betriebsleiter Treier betrieben wird. Auf der Homepage des Pro-Bözberg-Vorstandsmitglieds Heiner Keller sowie in dessen Leserbriefen werden falsche und verleumderische Aussagen gemacht, ist man sich einig. Suhner sagt dazu: «Das, was auf der Homepage steht, ist korrekt.»

Probst nimmt den Betriebsleiter in Schutz: «Treier handelt im Auftrag der Betriebskommission. Ich finde es schade, dass Pro Bözberg den Betriebsleiter mit ungerechtfertigten Vorwürfen bombardiert, anstatt mir der Betriebskommission konstruktiv zu diskutieren. Wir sind nach wie vor bereit, uns zu einer Aussprache mit dem Vorstand von Pro Bözberg zu treffen.»

Ein weiterer Vorwurf der Betriebskommission ist, dass Suhner unangenehmen Fragen an der Mitgliederversammlung von Pro Bözberg Anfang April aus dem Weg gegangen sei. «Das stimmt nicht. Alle Fragen wurden beantwortet», sagt Suhner. Pro-Bözberg-Mitglied Kaspar Basler dementiert dies. Er wollte wissen, wieso man sich nicht noch einmal mit der Betriebskommission, den Waldeigentümern und den Gemeinderäten an einen Tisch setzt, um die Spannungen zu bereinigen. «Meine Frage wurde abgeblockt mit dem Hinweis, dass man nun den Weg über den Kanton gehen werde», sagt er.

Basler, ehemaliger Gemeinderammann in Zeihen, gibt Treier Rückendeckung: «Ich kenne ihn schon lange. Bei seiner Arbeit achtet er stets darauf, das Verhältnis zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auszutarieren.»