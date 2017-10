Manch ein Zeininger dürfte in den letzen Tagen mal in die Luft geschnüffelt haben. Da lag, gut wahrnehmbar, ein süsslicher Geruch über dem Dorf. Dieser stammt von der Hanfplantage der Pure Production AG. Zehntausende Hanfpflanzen wachsen in der Anlage des Unternehmens auf dem ehemaligen Gärtnerei-Areal ausgangs Dorf in Richtung Möhlin. Sie weisen einen so tiefen THC-Gehalt auf, dass sie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und somit legal sind.

Anwohner beschweren sich

An der Anlage aber scheinen nicht alle Freude zu haben: Bei der Gemeinde seien einzelne Reklamationen wegen des Geruchs eingegangen, bestätigt Gemeindeschreiberin Sheena Heinz. Die Reklamationen kamen aus den Quartieren, die am nächsten bei der Plantage liegen. Dort ist der Geruch am stärksten. «Uns ist bekannt, dass, wenn man am Erlebnishof vorbeifährt, oft ein starker Hanfgeruch wahrgenommen wird», so Heinz. Sie betont aber gleichzeitig: «Reklamationen von Benützern des nahen Blockhauses haben wir noch nie erhalten.»