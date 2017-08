Im Anflug, also im Bau, ist der neue Rheinsteg, der zum Vorzeigeobjekt der beiden Rheinfelden werden soll, noch eine Zeit lang nicht. Derzeit werden die Einsprachen gegen das Baugesuch behandelt – unter anderem jene von Birdlife Aargau, die in der filigranen Tragseilkonstruktion eine Vogelfalle sieht.

Nun ist klar: Die Publikation des Baugesuches hatte auch formale Mängel. Die Publikation habe keinerlei Hinweis auf den Konflikt des Baugesuchs mit dem Gewässerraum und damit auch nicht auf die Beschwerderelevanz nach dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) enthalten, schreibt Birdlife Aargau in der vierseitigen Einsprache, die der az vorliegt. Es sei laut Rechtsprechung zwingend, dass die Beschwerdemöglichkeit nach NHG aus der Publikation selbst hervorgehe – und zwar aus der Veröffentlichung alleine.

Noch einen weiteren Mangel konstatiert Birdlife Aargau am Vorgehen der Stadt: Projektgesuche und -entscheide, bei denen verbandsbeschwerdeberechtigte Organisationen zur Einsprache und Beschwerde legitimiert seien, müssten zwingend im Bundesblatt oder im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht werden. Das Baugesuch «wurde jedoch weder im Bundesblatt noch im kantonalen Amtsblatt veröffentlich», hält Birdlife Aargau in der Einsprache fest. «Somit wurde es nicht korrekt publiziert und muss deshalb abgelehnt werden.»

Stadt räumt Versäumnis ein

So weit geht Roger Erdin, Stadtschreiber von Rheinfelden, nicht. Er räumt ein, dass das Baugesuch für den Steg dem Verbandsbeschwerderecht im Bereich des Natur- und Heimatschutzes unterliege. In diesem Fall müsse das Baugesuch in der Tat im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht oder aber den beschwerdeberechtigten Organisationen direkt angezeigt werden.