Petra, 57, ist den Tränen mehrmals nahe, wie sie ihre Geschichte erzählt. Besonders bei jenem Lebensabschnitt, als sie sich sicher ist: Jetzt kommt es endlich wieder gut; jetzt ist der Teufelskreis der Arbeitslosigkeit nach Jahren der Zermürbung durchbrochen – und ihr dann eine halb so alte Frau die Stelle, die ihr bereits fest zugesagt war, über Nacht wegschnappt.

Es ist eine Geschichte von Hoffen und Bangen, von vielversprechenden Neuanfängen und grenzenlosen Enttäuschungen, von Restrukturierungen und Chefwechseln. Und es ist die Geschichte von der schwierigen Situation älterer Arbeitnehmer, nicht aus dem Arbeitsprozess zu fallen, von ihrer Diskriminierung bei der Stellensuche.

Manche Arbeitgeber sagen: Diskriminierung gebe es nicht, das sei eine Mär. Petra lacht, verbittert. «Eine Mär? Das ist knallharte Wirklichkeit.» Die Aussagen von Arbeitgebern, man stelle auch ältere Leute ein, seien oft nur leere Worte. «Ich bekomme teilweise nicht einmal eine Antwort auf meine Bewerbungen.» Sie hat in den letzten Jahren mehrere hundert geschrieben.

Petra, die im wirklichen Leben anders heisst, schüttelt den Kopf. «Nie hätte ich gedacht, dass es mich einmal trifft.» Was heisst da einmal: Viermal verlor sie in den letzten 16 Jahren die Stelle. Immer ohne eigenes Verschulden. Jedes Mal rappelte sie sich wieder auf – und bekam wieder eine Kündigung auf den Tisch geknallt. Jedes Mal war es für die Schweizerin ein Schlag ins Gesicht, ein neuer Tiefpunkt, der sich tief in ihr Ich bohrte und Verletzungen hinterliess. Selbstzweifel auch.

Ein guter Start, ein erster Schock

Dabei lief lange alles so gut. Nach der Schulzeit in einem mittelgrossen Dorf im Fricktal, wo Petra bis heute lebt, machte sie bei Coop eine Lehre als Verkäuferin. Sechs Jahre arbeitete sie danach in derselben Filiale weiter, war Rayonleiterin. «Eine gute Zeit», bilanziert Petra. «Doch mich zog es aufs Büro.»

Sie wechselt, 26-jährig, in die zentralen Dienste eines 120-Mann-Betriebs. «Das war genau das, was ich wollte.» Petra verstummt, senkt den Blick, scheint in Gedanken in diese Zeit zurückzukehren. Als sie wieder aufblickt, wirken ihre Augen traurig. «Ich sagte mir: Das ist deine Lebensstelle.»

Das war sie auch – 15 Jahre lang. Dann kam ein neuer Chef ans Ruder, der «den Betrieb straffen wollte», wie es Petra formuliert. Das hiess: Zwei der fünf Mitarbeiter aus ihrer Abteilung mussten gehen. Sie und ein Kollege, beide ledig, bekamen die Kündigung. «Ich fiel aus allen Wolken.»

Sie rappelt sich, ein erstes Mal, wieder auf, hat Glück und findet nach kurzer Zeit eine neue Stelle. Wieder auf einem Büro, in der gleichen Branche, als Sachbearbeiterin. Ihre Chefin überträgt ihr sogar die Verantwortung für die Kreditorenbuchhaltung. «Ich war total glücklich.» Die Kündigung von einst war nur noch ein trauriges Kapitel in einem sonst erfüllten Leben.

Doch von einem Tag auf den anderen wähnt sich Petra als Hauptdarstellerin im Film «Und täglich grüsst das Murmeltier». Wieder kommt ein neuer Chef, wieder will er es anders. Diesmal kommt die Kommunikationschefin zu ihr und bittet sie ins Sitzungszimmer. Dort sitzt der Chef. «Ich ahnte auch jetzt noch nichts.» Er macht es kurz, kündigt ihr und verlangt, dass sie ein Blatt, das er ihr hinstreckt, unterschreibt. Sie weigert sich. Den Job ist sie trotzdem los. Nach fast neun Jahren, in denen immer alle mit ihrer Arbeit zufrieden waren.

Die erste tiefe Krise

Petra fällt in eine tiefe Krise, geht zum Arzt, wird krankgeschrieben. «Ich verstand die Welt nicht mehr und fing an, an mir selber zu zweifeln.» Es braucht für sie «eine grosse Portion Überwindung», sich beim RAV anzumelden. Petra und Arbeitslosengeld? Das war bis zu diesem Zeitpunkt für die dannzumal knapp 50-Jährige ein innerer Widerspruch.

Kraft gibt ihr der Rückhalt in der Familie und im Freundeskreis. «Das war enorm wichtig.» Nur: «Fertig werden muss mit der Situation jeder selber.» Die Zuversicht, wieder eine Stelle zu finden, schwindet von Bewerbung zu Bewerbung. Auch, weil sie sich vom RAV schlecht unterstützt fühlt. «Die Sachbearbeiterin interessierte nur, ob ich genügend Bewerbungen geschrieben habe. Ich als Person war für sie nicht relevant.» Erst, als das RAV ihr auf ihren Wunsch hin eine neue Betreuerin zuteilt, bessert sich die Situation. Sie wird ernst genommen – als Mensch.

Petra legt die Hände übereinander, versucht zu lächeln. «Du sitzt zu Hause, schreibst Bewerbung um Bewerbung – und merkst, wie dir die Zeit davonläuft.» Die Zeit, in den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Denn nichts anderes wünscht sich Petra: «Für mich ist es das Schlimmste, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Ich will ja nur eines: arbeiten.»

Petra findet zwei befristete Stellen, tritt diese noch so gerne an. «Hauptsache ich konnte arbeiten.» 2011 vermittelt ihr die IV einen sechsmonatigen Einsatz auf dem Büro eines Kleinunternehmens. Der Kontakt kam zustande, weil Petra seit ihrer Jugend Hörgeräte trägt. In diesem Job lebt Petra auf, fasst neues Vertrauen. Sie führt das Büro alleine. Die Chefin ist derart zufrieden, dass sie Petra nach den sechs Monaten in einem 50-Prozent-Pensum weiterbeschäftigt. Endlich, denkt Petra, endlich ist der Teufelskreis durchbrochen. Sie hat es gut, hütet in den Ferien auch den Hund der Chefin.

Kündigung statt Pensensausbau

Nach gut einem Jahr kommt die Chefin und bietet ihr an, mehr zu arbeiten. An diesen Tag, einen Freitag, erinnert sich Petra, als wäre es gestern gewesen. Sie solle sich das übers Wochenende überlegen. Petra sagt da schon, für sie sei das mehr als o. k. Nach dem Wochenende kommt die Chefin und sagt unvermittelt, sie habe sich umentschieden und am Wochenende eine 25-Jährige eingestellt. Petra erhält die Kündigung. Ohne Begründung. Einfach so. «Vorgefallen ist nie etwas», betont Petra.

«Eine Welt brach für mich zusammen», sagt sie. Von einem Moment auf den anderen. Ohne Vorwarnung, ohne Grund. Man hört Petra die immense Enttäuschung an, wenn sie erzählt. Sie lächelt, doch in ihren Augen ahnt man die tiefen Narben, die gerade diese Kündigung hinterlassen hat. Es zieht ihr den Boden unter den Füssen weg.

Wieder steht sich vor dem Nichts, vor der Leere, vor den Selbstzweifeln. Sie rappelt sich erneut auf. «Es bleibt einem ja nichts anderes übrig.» Sie bewirbt sich, erhält Absage um Absage. Oder hört nichts. «Als ältere Arbeitnehmerin bekommt man nicht einmal die Chance, sich vorzustellen», ärgert sie sich. «Die Arbeitgeber sollen doch so ehrlich sein und in die Inserate schreibe: nur Jüngere gesucht.»

Dann klappt es doch. Eine 40-Prozent-Stelle. Besser als nichts, sagt sie sich. Die Stelle ist «in Ordnung». Doch diesmal spielt der Körper nicht mit. Der Bewegungsablauf greift die Schulter an. Sie muss sie operieren, fällt nach knapp einem Jahr aus, ist krankgeschrieben. Kurz vor Weihnachten bekommt sie einen Anruf aus der Firmenzentrale.

Firma: «Sie müssen für ein Gespräch vorbeikommen.»

Petra: «Weshalb?»

Firma: «Wir kündigen Ihnen.»

Petra: «Aber ich bin krankgeschrieben.»

Firma: «Die Sperrfrist ist abgelaufen und wir glauben nicht, dass sie den Job mit Ihrer Schulter noch machen können.»

Ende der Durchsage. Das wars.

Petra verstummt. Eine bedrückende Stille verschafft sich Raum in der Wohnung, in der sie seit 21 Jahren lebt. «Immerhin», sagt sie dann, «immerhin nannte mir die Firma einen Grund für die Kündigung. Die anderen drei Firmen taten es nicht.»

Zwei befristete Einsätze später tritt für Petra der absolute Worstcase ein. Sie wird ausgesteuert. «Es brauchte grausam Überwindung, aufs Sozialamt zu gehen», sagt sie. Dort sagt man ihr: Tut uns leid, aber sie haben noch Erspartes. Als Einzelperson bekomme sie erst Sozialhilfe, wenn das Vermögen unter 4000 Franken gefallen sei. Seither hat Petra beim Blick auf den Kontostand ein noch mulmigeres Gefühl.

Im Dorf wissen nur wenige, dass sie ausgesteuert ist. «Ich schäme mich dafür, keinen festen Job zu haben.»

Nur ein Wunsch: Einen neuen Job

Seit Februar hat Petra zumindest wieder eine Teilzeitstelle auf Zeit. Sie vertritt in einer Cafeteria eine krankgeschriebene Mitarbeiterin. Der Vertrag wird von Monat zu Monat verlängert. Die Bezahlung sei zwar schlecht, sagt Petra. «Doch ich bin froh um die Beschäftigung.»

Ihr grösster, nein: ihr einziger Wunsch ist eine Festanstellung. Ob auf dem Büro, im Verkauf oder anderswo; ob im Fricktal, in Aarau, Basel oder Zürich, ist ihr gleich. «Ich stelle keine Ansprüche und bin offen für Neues», sagt sie. Selbst Lohneinbussen nimmt sie in Kauf. «Hauptsache, ich kann wieder jeden Tag arbeiten.»