Daniel Suter, drei Tage nach den Gemeinderatswahlen lässt der Gemeinderat die Steuerbombe platzen. Hat man die Information bewusst bis nach den Wahlen zurückbehalten?

Daniel Suter: Nein, das ist purer Zufall. Der Gemeinderat kommuniziert die Traktanden der Winter-Gemeindeversammlung in der Regel erst in der zweiten Oktoberhälfte, wenn die Botschaft in Druck geht. Bei einer solch wichtigen Entscheidung wollte der Gemeinderat jedoch nicht so lange warten und damit das Risiko eingehen, dass sich die Information gerüchteweise verbreitet. Vielmehr entschied sich der Gemeinderat für eine rasche, transparente und offene Kommunikation.

SVP-Präsident Adrian Speckert sieht das anders; er glaubt, dass die Info bewusst erst jetzt erfolgt. Ist der Zeitpunkt im Nachhinein gesehen gut gewählt?

Angesichts der Ausgangslage vor den Wahlen mit vier bisherigen Kandidaten und zwei Kandidaten, die sich um den fünften Sitz bewarben, erscheint es konstruiert, anzunehmen, eine Kommunikation vor den Wahlen hätte einen anderen Ausgang der Wahlen bewirkt.

Was führte zum Entscheid, die Steuerfusserhöhung jetzt zu kommunizieren?

Der Entscheid wurde jetzt kommuniziert, weil das Budget und die Erläuterungen dazu erst in den letzten Tagen fertiggestellt wurden.

Es gibt in Frick schon lange mahnende Stimmen, die sagen: Die Gemeinde investiert zu viel in Luxusobjekte wie das neue Gemeindehaus. Hat der Gemeinderat diese Warnungen überhört?

Alleine die Versicherungswerte der Hochbauten der Einwohnergemeinde betragen 130 Millionen Franken. Die Instandhaltung dieser umfassenden Infrastruktur, die zum Teil auch auf die Zentrumsaufgaben der Gemeinde Frick zurückzuführen ist, bewirkt, dass regelmässig und ständig Instandhaltungs-Investitionen zu tätigen sind. Das neue Gemeindehaus ersetzte den letzten Bau aus dem Jahr 1974, der folglich 42 Jahre im Dienst stand. Es ist richtig, ein neues Gebäude so zu bauen, dass es dem heutigen Stand der Technik entspricht und auch bei einer wachsenden Bevölkerungszahl für längere Zeit den Anforderungen genügt. Dies hat nichts mit Luxus zu tun. Vielmehr müsste sich der Gemeinderat Kritik gefallen lassen, wenn er ein neues Gemeindehaus bauen würde, das bereits nach wenigen Jahren nicht mehr genügt.

Adrian Speckert sagt, die Gemeinde «rühre mit der grossen Kelle an». Kocht der Gemeinderat in zu grossen Töpfen?

Der Gemeinderat stellt sich der Diskussion gerne. Pauschale und diffuse Wertungen wie diese führen jedoch nicht weiter. Wer glaubt, die Gemeinde investiere zu viel oder falsch, soll die konkreten Projekte benennen und begründen, weshalb diese nicht nötig sind.

Kritisiert wird nun auch wieder der «Rebstock»-Kauf, der inklusive Sanierung rund drei Millionen Franken kostet. Geld, das nun fehlt.

Die Erhöhung des Steuerfusses steht in keinem Zusammenhang mit diesem Projekt. Vielmehr geht es darum, die Ertragskraft zu stärken, damit für die Realisierung der anstehenden nötigen Investitionen eine ausreichende Selbstfinanzierung zur Verfügung steht und mittelfristig schneller Schulden abgebaut werden können.

Der Gemeinderat spricht von weiteren Instandhaltungs-Investitionen, die auf die Gemeinde zukommen, und nennt explizit das Freizeitzentrum Vitamare. Wie hoch sind hier die geschätzten Kosten?

Der kommenden Gemeindeversammlung wird dafür ein Projektierungskredit beantragt. Die Baukosten werden im Rahmen dieses Projekts ermittelt. Aktuell gehen wir von einem Betrag von gegen sieben Millionen aus.

Der Gemeinderat führt neben dem Vitamare noch weitere anstehende Projekte wie den Neubau des Busbahnhofes ins Feld. Könnte man diese nicht so staffeln, dass eine moderatere Steuererhöhung möglich wäre?

Der Gemeinderat strebt auf jeden Fall eine Staffelung der Investitionen an, wo dies möglich ist. Der Spielraum dazu ist jedoch oft eng: Das Freizeitzentrum Vitamare stammt aus dem Jahr 1975. Bereits heute häufen sich im technischen Bereich die Reparaturen. Ein anderes Beispiel ist der neue Busbahnhof, wo gesetzliche Vorgaben die Umsetzung der Barrierefreiheit fordern. Werden Investitionen verschoben, so birgt dies zudem das Risiko eines erhöhten Reparaturbedarfs an einer Infrastruktur, die ohnehin ersetzt werden muss.