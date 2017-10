Die Feuerwehrmänner und –frauen haben in Rheinfelden eine perfekte Jahresschlussübung abgeliefert. Ein im Ernstfall heikles Objekt stellte der Kronenhof dar, von der Marktgasse her gesehen in zweiter Häuserreihe unweit des Rheinufers gelegen, was besondere logistische Herausforderungen bot.

Die Drehleiter kann nicht direkt heranfahren, sondern höchstens von der Marktgasse aus Löscharbeiten unterstützen. Ein schweres Feuerwehrauto kommt nur mühsam und Zentimeter genau lenkend durch die enge Kapuzinergasse in Reichweite des «Brandobjekts». Einsatztrupps eilen mit Leitern herbei, unter fachkundiger Anleitung baut die Jugendfeuerwehr den sogenannten Sprungretter, ein überdimensionales Luftkissen, vor einer schmalen Hausfassade auf.

An allen Punkten der Gruppenführer herrscht reger Sprechfunkverkehr mit der Einsatzleitung, die auf der Marktgasse stationiert ist. Bei Lukas Dickmann und Stefan Gerig läuft alles zusammen, koordinierend steht der Vizekommandant Marc Leber bereit.

Schweisstreibende Angelegenheit

Für alle eine logistische Herausforderung, für die Mannschaften aber insbesondere hartes, trotz frischem Herbstwind auch schweisstreibendes Zupacken. Gilt es doch, Menschenrettung zu trainieren, Atemschutzträger üben zu lassen, angedachte Löschangriffe zu perfektionieren.

Die Übungsannahme lautete, dass in der Tiefgarage des Kronenhofs ein Feuer ausgebrochen war, welches sich rasch auf die zwei darüber gelegenen Wohngeschosse ausgebreitet hatte. «Ein spannendes Objekt angesichts der engen Altstadtverhältnisse», meint denn auch Lukas Dickmann beim Schlussrapport vor allen Feuerwehrleuten. Sein generelles Lob gilt sämtlichen Einsatzbereichen dieser Herbstübung, die darüber hinaus noch Spezielles beinhaltete.

Kommandant Gebhard Hug, beim Eintreffen in einem feuerroten Ferrari inklusive Blaulicht und Sirene, wurde vom Publikum in der Marktgasse stürmisch begrüsst und durfte später noch vor dem Storchennestturm die angetretene Ehrenformation der Feuerwehrleute abschreiten: Er tritt ab und gibt sein verantwortungsvolles Amt in jüngere Hände.

«Menschliche Amtsführung»

Am Schlussabend im Feuerwehrmagazin würdigte Stadtrat Walter Jucker die Arbeit von Hug und vor allem dessen «menschliche Amtsführung». Aus der ersten Reihe wurde auch Offizier René Wiederkehr verabschiedet, seit 35 Jahren in der Feuerwehr und jahrelang für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich; künftig engagiert er sich ausserhalb des operativen Geschäfts in einer Spezialistengruppe.

Marc Leber erhielt an diesem Abend noch die Beförderung zum Hauptmann, denn er ist bereits zum neuen Kommandanten gewählt.