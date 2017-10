Die sechswöchige Reise des Fricktalers Ruedi Keller begann in Zeinigen. Zuerst fuhr er mit dem Zug nach Cecina in Italien. Dann setzte er sein Töffli in Betrieb, tuckerte mit 30km/h nach Ancona, nahm die Fähre nach Split und fuhr dann entlang der Adria zurück in die Schweiz.

Während seiner Reise schlief Keller in einem Zelt oder einfachen Pensionen. "Ich bin einfach losgefahren und habe jeden Tag etwas geschenkt bekommen", erzählt der 64-Jährige gegenüber Tele M1. "Das waren zum Beispiel Informationen zum Weg, oder wo man schlafen kann."

Der Grund für Kellers Reise ist ein trauriger. Der Fricktaler war mit seinem Leben nicht mehr zufrieden und litt an psychischen Problemen – auch Alkohol war im Spiel. "Ich habe mich damit betäubt, was aber keine Lösung war", sagte er der Neuen Fricktaler Zeitung. Und genau darum habe er sich für die Fahrt entschieden.

Frau Doris hat einen neuen Mann

Während der Reise gab sein Töffli den Geist auf, doch ans heimfliegen dachte Keller nicht. Er bestellte Ersatzteile in der Schweiz und liess diese in Kroatien einbauen. "Es gibt immer eine Lösung", so der 64-Jährige.

Seine Frau Doris liess Keller im Fricktal zurück, sie hatte am Anfang Zweifel am Vorhaben ihres Mannes: "Aber ich dachte, wenn ihm das seine innere Stimme sagt, dann soll er gehen." Inzwischen ist die Skepsis der Liebe gewichen: "Ich habe einen neuen Mann", sagt Doris jetzt. "Wir können wieder zusammen etwas unternehmen und zusammen lachen."