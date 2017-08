Was will man mehr: Sonnenschein, weder Gewitter noch Schauer, und das Treibhausklima der letzten Woche hatte sich wundersam aufgelöst. Genau die richtigen Voraussetzungen also für ein Festival unter freiem Himmel, das am neuen Standort, am Fuss des Chornbergs, ungestört und unstörend über die Bühne ging. Die Aussicht war durch den zwei Meter hohen Zaun zwar etwas getrübt, aber nach oben gab es keine Grenzen: Vollmond am Freitag, blauer Himmel am Samstag, bewölkt, aber trocken der Ausklang gestern Morgen. Im neuen Universum entwickelte das Open-Air ungeahnte Kräfte. Wozu auch die Musik beitrug.

Zuschauer aus dem All?

Kosmisch gut war das gesamte Line-Up mit einer spartenübergreifenden Mixtur aus allem, was den Planeten Erde in Schwung hält: Hip-Hop, Elektro, Zukunftssoul, kristallklarer Rock. Wortreich vorgetragen, kraftvoll instrumentiert, eine klare Ansage an das Stubenhockerdasein. Am Sichtfeld passte alles zusammen. Sogar der Untergrund, denn der hatte Ähnlichkeit mit dem Marsboden.