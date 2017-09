Seit einem Jahr ist er im Amt als Präsident des Planungsverbands Fricktal Regio, der Fricker Vizeammann Christian Fricker. Erstmals legte er an einer Abgeordnetenversammlung Rechenschaft ab über die Verbandsarbeit. «Es war ein äusserst arbeitsintensives Jahr», sagte Christian Fricker bei der Präsentation der Jahresberichte von Vorstand und Geschäftsstelle. Letztere wurde um 20 Prozent aufgestockt, da die Stellenleiterin Judith Arpagaus mit der Betreuung des Projekts Standortförderung betraut wurde.

Ein Dauerbrenner beim Verband sei das Thema Mobilität, berichtete Fricker. Vermehrt würden dazu von den Gemeinden – 31 von 35 Mitgliedsgemeinden waren in Hellikon anwesend – Anliegen an den Verband herangetragen. Diese Begehren werden teils im Rahmen von bestehenden Projekten bearbeitet, teils werden separate Abklärungen getroffen oder man leite die Anliegen an die zuständigen Stellen beim Kanton weiter.

Zusätzlicher Autobahnanschluss?

«In dieses Kapitel gehört auch die Frage einer zusätzlichen Autobahnauffahrt im Fricktal», führte Fricker aus. Der Oberhofer Gemeindeammann Roger Fricker wollte dazu Näheres wissen. «Tatsächlich ist das Fricktal im Bereich Autobahn ein weisser Fleck», bestätigte Geschäftsführerin Arpagaus. Das Problem stehe beim Kanton auf der Traktandenliste. Allerdings müsse die Frage eines Halbanschlusses auch grenzüberschreitend geprüft werden. Zudem liege dann letztlich die Entscheidungsbefugnis beim Bund, ergänzte die Geschäftsführerin.

Im Rahmen der Jahresziele will der Vorstand Möglichkeiten einer weitergehenden Zusammenarbeit im Bereich Forstwirtschaft prüfen. Damit wird sich insbesondere die Fricktalkonferenz vom 26. Januar 2018 befassen. Der Effinger Gemeindeammann Andreas Thommen und Gemeinderat Jos Bovens aus Gipf-Oberfrick empfahlen dabei ihre Forstbetriebe Homberg-Schenkenberg beziehungsweise Thiersteinberg als erfolgreiche Musterbetriebe.

Präsident Christian Fricker sagte in diesem Zusammenhang zur AZ: «Das Thema Forstwirtschaft wurde von Vorstandsmitgliedern aufgegriffen. Es geht dabei insbesondere um die Frage, ob durch engere Zusammenarbeit die Rentabilität dieser Betriebe verbessert werden könnte.»

Diskussionslos genehmigt wurden die Jahresrechnung 2016 mit einem Aufwandüberschuss von rund 19 000 Franken und das Budget 2018, das mit einem Mehraufwand von 7100 Franken rechnet. Unverändert bleiben die Gemeindebeiträge von Fr. 2.80 je Einwohner.

Im Anschluss an die Versammlung hielt der in Laufenburg wohnhafte Alessandro Medici, CEO der in Brugg domizilierten Power-Blox AG, ein Referat zum Thema «Power-Blox – Energie dank Fricktaler Innovation». Die von Medici zunächst für Entwicklungsländer erfundenen Power-Blox, könnte auch das Energiemanagement in den Industriestaaten revolutionieren, indem sie von Dritten unabhängige Netzwerke für die Stromversorgung schafft.