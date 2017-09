So tönten auch die Besucherstimmen. «Ein super Festival war es, coole Musik, die Anlage war sehr schön. Es war toll, dass so viel Liebe spürbar war, kein Hass, den man sonst schon mal erlebt. Man fühlte sich sicher und geborgen.» Sehr geschätzt wurde es, dass auch Bewohner aus dem Dorf zum Festival kamen. Nachdem der Gemeinderat von Wittnau kurz vorher die definitive Durchführung des Festivals mit der Vorgabe der Anwesenheit von Sicherheitskräften bewilligt hatte, konnten die Organisatoren an den Aufbau des Festivalgeländes gehen.

Homophobe Vorfälle sind bei einem solchen Anlass möglich, «aber es gab keine besonderen Vorkommnisse», sagte der OK-Präsident. Die Besucherzahl lag etwas tiefer als die Erwartungen der Organisation und es wird voraussichtlich das einzige Festival in dieser Grösse gewesen sein, denn der finanzielle Aufwand ist immens, doch grundsätzlich zeigte er sich zufrieden mit dem Anlass.