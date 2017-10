Nach 46 Monaten geht es wieder rund in der «Rebstock»-Küche. Über 200 Gäste waren bei der Wiedereröffnung des Fricker Traditions-Restaurants mit Buffet und Prosecco dabei. Ein vielversprechender Start für «Rebstock»-Wirt Samet Rustemi. «Besonders durch meine Bekanntheit als langjähriger ‹Hirschen›-Wirt werde ich mit Pizza, Pasta und gutbürgerlicher Küche im ‹Rebstock› erfolgreich sein», ist Rustemi überzeugt.

Während es sich für den «Rebstock»-Wirt erst noch weisen wird, ob er mit dem Traditions-Restaurant die Erfolgsspur einschlägt, gibt es einige Fricktaler Wirte, welche die Gastro-Startphase jüngst zurückgelegt haben.

Dass mit dem «Cassiopeia» nur einige hundert Meter weiter ein gutlaufender Gastro-Betrieb etabliert ist, empfindet sie nicht als Konkurrenz: «Wir haben ein anderes Angebot und andere Öffnungszeiten. So sind es am Abend oftmals die Vereine, die nach Training, Sitzungen oder Proben das Restaurant füllen und einen Plausch haben oder sich mit deftigen Speisen wie Rauchwürstli oder Cordon bleu stärken.»

In den nächsten Wochen wird Hofmann mit speziellen kulinarischen Angeboten wie «Metzgete» oder «Buure-Brunch» versuchen, die Anzahl an Stammgästen noch weiter zu erhöhen. Trotz ihrer anfänglichen Zufriedenheit weiss sie: «Da ist noch Luft nach oben.»

Tagsüber Bistro, abends Lounge

Luft nach oben ist für die «Kafi Mokka Lounge» laut Aussage von Betreiber Patrick Bacher kaum noch. Rund 30 Plätze hat das Bistro, das er am Laufenburger Marktplatz am 1. Juli eröffnete. Dort bietet Bacher Kuchen, Snacks wie Panini-Brote und Salate an. «Der Sommer war top. Die Gartenwirtschaft war permanent voll, sagt er und schiebt nach: «Ich habe bei der Stadt beantragt, meinen Aussenbereich im nächsten Sommer vergrössern zu dürfen.» Momentan sei vor allem am Abend, an dem sich sein Bistro bei dezenter R&B- und Soulmusik in eine Lounge verwandelt, oftmals kein Platz mehr zu finden. Auch deshalb plant er, in den kalten Monaten seinen Aussenbereich zu reaktivieren. «Meine Idee ist es, dort ein Zelt aufzustellen und einen Fondue-Plausch zu veranstalten.»

Seit einigen Wochen gibt Bacher in seinem Bistro auch Künstlern eine Plattform. Derzeit stellt in der «Kafi Mokka Lounge» eine Fotografin ihre Bilder aus. Dazu spielen in regelmässigen Abständen Live-Bands. Bachers Ziel ist es, mit seinem Bistro der neue «Place to be» in Laufenburg zu werden.

Mehr als zufrieden ist Jacqueline Thommen, Gerantin des «Piazzas» in Frick. Seit Dezember 2016 werden dort Panini, Salate und saisonale Gerichte angeboten. «Wir konnten uns einen beachtlichen Kundenstamm aufbauen und unsere Budget-Ziele problemlos erreichen», sagt Thommen. Grund hierfür seien das gute Mittagsgeschäft und ein optimaler Sommer gewesen, der für eine volle Terrasse gesorgt hat.

Seit Mitte Mai ist Fabio Clausi Wirt des Restaurants Post, das von der Ortsbürgerstiftung Münchwilen gekaut wurde. Mit seinem kulinarischen Konzept à la «Gusto Italiano» ist er im Ort auf Anklang gestossen. «Weil ich der einzige Gastronom im Ort bin, besuchen mich am Abend viele Vereine», sagt Clausi. Auch mit dem Tagesgeschäft ist er zufrieden: «Über die Mittagszeit kommen einige Arbeiter aus dem Sisslerfeld.»