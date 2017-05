Die Gemeinden Eiken, Münchwilen und Stein müssen für ihre Oberstufenschüler neue Wege suchen. Rund 100 Personen, darunter auch etliche Interessierte und Behördenmitglieder aus Eiken und Münchwilen, liessen sich an einer Informationsveranstaltung in Stein über die Zukunft der örtlichen Real- und Sekundarschule informieren.

Der Schulverband Eiken-Münchwilen-Stein (EMS) führt im Auftrag der drei Gemeinden an den beiden Standorten Eiken und Stein die Real- und Sekundarschule. Die Bezirksschüler von Stein und Eiken besuchen die Bezirksschule in Rheinfelden, während die Münchwiler Bezirksschüler wählen können zwischen Rheinfelden und Frick.

Abstimmung an der Gmeind

An der Informationsveranstaltung legte die Steiner Gemeinderätin Benie Ankli die Gründe für die anstehende Neuausrichtung dar: «Die Kleinstschule EMS ist in ihrer Existenz gefährdet. Mit den drohenden Sparmassnahmen des Kantons wird das endgültige Aus eingeläutet.» Die regionale Schulraumplanung sehe zudem eine Konzentration der gesamten Oberstufe auf die Bezirksschulstandorte vor. «Die EMS-Gemeinderäte haben sich deshalb entschieden, den Verband aufzulösen», so Ankli. Während sich Stein der Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) anschliessen möchte, geben Eiken und Münchwilen der Oberstufe Frick den Vorzug.

Da sich auch das Oberstufenzentrum Fischingertal auflösen wird, erhält die KUF namhaften Zuwachs. Ab 2019 werden rund 850 Schüler prognostiziert. Der Bau von zusätzlichem Schulraum in Rheinfelden ist unerlässlich. Wegen der Schulraumplanung des KUF muss Stein deshalb bereits an der JuniGemeindeversammlung über die Auflösung des Schulverbandes EMS und den Beitritt zur KUF entscheiden.

Lehrer müssen sich bewerben

Als Vorteile eines KUF-Beitritts nannte Gemeinderätin Ankli unter anderem: Bessere Durchlässigkeit, umfassendes Wahlfächerangebot, gutes ausserschulisches Angebot, die Kinder aus der gleichen Familie gehen ins gleiche Schulhaus, gutes Verpflegungsangebot in der Mensa. «Die EMS-Lehrkräfte müssen sich ab Beginn des Schuljahres 2019/2020 neu orientieren. Sie können sich an der KUF bewerben, erhalten jedoch keine Arbeitsplatzgarantie», ergänzte Benie Ankli.

Nebst dem niedrigeren Schulgeld in der KUF kann Stein durch den Anschluss auf den Bau zusätzlicher Schulräume verzichten. Die frei werdenden Räume sollen für neue, dringend benötigte Nutzungsmöglichkeiten erschlossen werden. Ein Nein zu den Anträgen bedeute, dass man weiterfahre wie bis anhin. Letztlich würde dann aber der Kanton die Schüler nach eigenem Gutdünken auf die verschiedenen Schulen zuteilen. «Wir wollen handeln, bevor wir dazu gezwungen werden», führte Ankli aus.

Positiver Grundtenor

In der Diskussion kamen der Schulweg nach Stein und die Grösse des KUF zur Sprache. Gemeindeammann Hansueli Bühler wies auf die guten Zugsverbindungen und das Gratisabo für die Schüler hin. Eine Studie habe zudem aufgezeigt, dass das Littering-Problem nicht abhängig sei von der Grösse einer Schule. Ob es pädagogisch nicht sinnvoller sei, wenn kleine und grosse Schüler am gleichen Ort unterrichtet werden, meinte ein Votant, der unter Applaus, insbesondere der anwesenden Lehrpersonen, darauf hinwies, dass es falsch sei, im Bildungswesen zu sparen.

Waren von den anwesenden Steinerinnen und Steiner die Voten grundsätzlich befürwortend, so zeigte sich, dass man in Eiken und Münchwilen dem Vorhaben teils noch etwas skeptisch gegenübersteht. Bemängelt wurde insbesondere, dass im Gegensatz zur KUF die Mitsprache der beteiligten Gemeinden in Frick gänzlich fehlt. Eine Votantin aus Eiken meinte: «Wir sind noch nicht bereit. Wir werden überfahren.» Ein Mann aus Gipf-Oberfrick empfahl Eiken und Münchwilen den Anschluss an das Oberstufentrum seiner Gemeinde.