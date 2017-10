Das kantonale Kinderbetreuungsgesetz verpflichtet die Gemeinden im Aargau dazu, ab Sommer 2018 ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Tagesbetreuung für Kinder vom Vorschulalter bis zum Abschluss der Primarschule sicherzustellen. In Wallbach hat sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gemeinde, der Schule, Schulpflege und der Eltern unter der Projektleitung von Bea Bieber, Fachstelle Kinder & Familie, mit der Ausarbeitung der Umsetzung beschäftigt und die Ergebnisse an einer Informationsveranstaltung vorgestellt.

In Wallbach gibt es bereits Blockzeiten im Kindergarten und in der Schule sowie das Angebot eines Mittagstisches. Nun geht die Gemeinde einen Schritt weiter hin zu einer familienergänzenden Tagesbetreuung. Viel Grundlagenarbeit musste zu Beginn erledigt werden. Um die tatsächlichen Bedürfnisse abzuklären, wurde eine Erhebung mittels Fragebogen bei den Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren durchgeführt. Das Ergebnis zeigte, dass der Bedarf an Tagesstrukturmodellen und Ferienwochen-Betreuung vorhanden ist.

Voraussetzungen sind vorhanden

Die Gruppe erarbeitete den Entwurf eines Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements, wählte einen Raum, der kindgerecht ausgerüstet wird, erstellte den Stellenbeschrieb für die geplante Geschäftsleitung der Tagesstrukturen und trug die Zahlen für den Budgetprozess 2018 zusammen. Die Tarifstruktur nach Normkosten für die einzelnen Module wie Frühbetreuung vor der Schule, Ferienbetreuung oder der Aufenthalt an einem ganzen Nachmittag bezieht sich auf Durchschnittswerte anderer Tagesstrukturangebote im Kanton. Je nach massgeblichem Einkommen werden die Elternbeiträge berechnet, wobei die Gemeinde für die Tagesbetreuung ein Zeichen setzt und bis zu einer festgelegten Einkommensgrenze einen Beitrag zum gewählten Angebot leistet.

Geplant ist die Tagesstruktur ab August 2018 in der Form, dass der Mittagstisch wie bisher bestehen bleibt, dann aber mit einer ausgebildeten Aufsicht ergänzt wird und als weiterführende Möglichkeit zur bereits vorhandenen Kita ab der obligatorischen Schulpflicht die Tagesstruktur-Module genutzt werden können.

Weitere Schritte im Rahmen der Umsetzung sind ein Info-Abend für interessierte Mitarbeitende bei Mittagstisch und Betreuung am 26. Oktober um 19 Uhr und die Anträge an die Gemeindeversammlung vom 27. November zur Genehmigung der beiden Reglemente und des erarbeiteten Stellenplans, bevor es dann an die Detailarbeit geht.