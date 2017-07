Dieselben und ähnliche Tapeten-Stücke lagen auch in Arboldswil und Sissach im Wald. Ob auch der Bauschutt, der Mitte Juli am Fusse des Sonnenbergs in Möhlin gefunden wurde, vom Serientäter stammt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die Angaben zur Tat machen können, sind weiterhin gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Sowohl allfällige Augenzeugen der Ablagerung, als auch Personen, die alte Liegenschaften kennen, die in letzter Zeit abgerissen oder ausgehöhlt wurden. Ebenso nimmt die Polizei Angaben zur auffälligen Tapete oder verdächtigen Fahrzeugen entgegen. Bisher seien noch keine Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagt Erni.

Die Bürgergemeinde Sissach hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Gleichzeitig setzt sie laut einer Mitteilung für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen, eine Belohnung von 500 Franken aus.

Wie wichtig genau solche Tipps aus der Bevölkerung bei illegalen Entsorgungen sein können, zeigt ein ähnlicher Fall. Im Herbst 2015 wurde in der Region Brugg ebenfalls mehrmals illegal Bauschutt entsorgt; in Waldstücken in Unterbözberg und Untersiggenthal sowie auf einem Firmengelände in Asp bei Densbüren.

Nach tagelangen Ermittlungen konnte der Täter damals gefasst werden – nachdem bei der Polizei ein entscheidender Hinweis zu einem abgebrochenen Gebäude eingegangen war. Es handelte sich beim Täter um einen Transportunternehmer aus dem Kanton Zürich.

Es droht eine hohe Busse

Die illegale Entsorgung kam den Abfallsünder teuer zu stehen: Seine Taten gab er gegenüber der Staatsanwaltschaft zu. Diese verdonnerte ihn zu einer Busse von 5000 Franken «wegen mehrfacher Übertretung des Umweltschutzgesetzes», wie Sprecherin Fiona Strebel erklärte.

Ähnliches droht auch dem Täter von Kaisten. «Kann die Polizei die Täterschaft ermitteln, verzeigt sie diese an die Staatsanwaltschaft. Sie entscheidet dann gemäss den jeweiligen Strafbestimmungen über Schuld und Strafe», sagt Bernhard Graser, Sprecher der Aargauer Kantonspolizei. Der Bauschutt wird derweil von den betroffenen Gemeinden fachgerecht entsorgt werden müssen.

Aktuelle Polizeibilder vom Juli 2017: