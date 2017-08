Beim ersten Stiefel-Weitwurf-Wettkampf in Münchwilen traten 22 Teams gegeneinander an. Organisiert wurde der Wettbewerb, der wohl erstmals so im Aargau durchgeführt wurde, von einem siebenköpfigen OK, bestehend aus ehemaligen und aktiven Münchwiler Feuerwehrangehörigen.