Die dritte Generation

Heute ist die Jehle AG ein Unternehmen mit rund 170 Mitarbeitern; spezialisiert unter anderem auf Werkzeug- und Formenbau sowie Stanz- und Umformtechnik. In den riesigen Produktionshallen arbeiten tonnenschwere Maschinen. Das Unternehmen ist in der Branche einer der grössten Zulieferbetriebe der Schweiz. Mit den Söhnen Michael (40) und Raphael (43) hat inzwischen die dritte Generation Jehle die Geschäftsführung übernommen. Michael ist Marketing-Leiter, Raphael Geschäftsführer. Ulrich Jehle amtet als Verwaltungsrats-Präsident.

Das Unternehmen, das einst im Keller eines Wohnhauses gegründet wurde, ist längst in Europa angekommen. «Wir sind als Unternehmen in der Schweiz beheimatet, aber das wirtschaftliche Umfeld ist Europa», sagt Geschäftsführer Raphael Jehle. Das bringt einerseits Vorteile. So schätzen Jehles etwa die politisch stabile Situation in der Schweiz und den wirtschaftsfreundlichen Umgang im Kanton.

Allerdings hat der Umstand dem Unternehmen in den letzten Monaten auch grosse Herausforderungen beschert, Stichwort: Frankenstärke. Der Exportanteil der Jehle AG beträgt rund 50 Prozent; zudem sind viele Schweizer Kunden des Unternehmens selber Zulieferer europäischer Firmen. «Die Thematik beschäftigt uns nach wie vor stark», sagt Michael Jehle und fügt an: «Der Frankenschock ist geschluckt, aber noch nicht verdaut.» Die Auftragslage sei derzeit aber gut, die Mitarbeitenden müssten teilweise sogar Überstunden leisten, sagt Raphael Jehle.

Konkurrenz aus China

Überhaupt scheint das Jammern nicht das Ding der Jehles zu sein. Die Frankenstärke ist nicht die einzige Herausforderung, die das Geschäftsfeld der Jehle AG mit sich bringt. «Wir sind mit dem Weltmarkt konfrontiert», sagt Ulrich Jehle und meint damit auch die Konkurrenz aus Osteuropa oder Asien. Aus Ländern, die für ihre tiefen Löhne bekannt sind. «Wir haben schlicht andere Faktorenpreise als beispielsweise chinesische Unternehmen», sagt Raphael Jehle ohne eine Spur Hadern.

Die Jehle AG begegnet den Herausforderungen stattdessen mit einer Vorwärtsstrategie. Sie bildet mehrere Lehrlinge aus, hat dadurch qualifiziertes Personal. Sie beschäftigt sich in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz mit der Automatisierung der Arbeitsprozesse. Sie übernimmt kleinere Firmen, wie jüngst die ebenfalls im Formbau tätige Plüss AG aus Rheinfelden. Und sie investiert in den Standort Etzgen.

Neues Produktionsgebäude geplant

Derzeit läuft ein Baugesuch für ein neues Produktionsgebäude. Das Projekt hat den Titel WFB 3.9. «WFB» für Werkzeug- und Formenbau, «3.9» in Anlehnung an die viel zitierte Digitalisierung. «Wir sind noch nicht ganz 4.0, wollen aber bereit sein dafür», sagt Raphael Jehle. In rund einem Jahr soll das neue Gebäude stehen und zudem mehrere neue Maschinen angeschafft werden. Es sind Investitionen in Millionenhöhe. «Ziel ist es, eines der leistungsfähigsten Werkzeugbau-Unternehmen der Schweiz zu werden», sagt Raphael Jehle, und: «Das ist ein klares Statement für den Standort.» Das Familienunternehmen wird den Ort, an dem einst alles im Keller eines Wohnhauses begann, nicht verlassen.