Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, kurz vor 18.30 Uhr auf der Mühlauerstrasse ausserhalb von Auw. Auf ihrem Roller war die 32-jährige Frau in Richtung Mühlau unterwegs, als sie rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei blieb ihr Roller an einem Weidezaun hängen, was zum Sturz führte.

Die Rollerfahrerin erlitt eine Hirnerschütterung und Frakturen am Arm. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Am Roller entstand ein Schaden in der Höhe von etwa 2'000 Franken.

Zur Klärung, wie es zu diesem Unfall kommen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten ein Verfahren eröffnet. Wie die Frau der Kantonspolizei Aargau erklärte, sei ihr im Bereich einer scharfen Rechtskurve und danach nochmals je ein Auto entgegengekommen.

Die Kantonspolizei in Wohlen (Telefon 056 619 79 79) bittet die beiden Autofahrer sowie allfällige andere Zeugen, sich zu melden.

