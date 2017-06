Der Unfall ereignete sich, als ein 73-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen in Wohlen von der Zentralstrasse in die Bremgartenstrasse einbog. Bei dem Manöver übersah der Fordfahrer eine Frau auf dem Zebrastreifen. Gemäss Kantonspolizei erlitt die 47-jährige Frau aus der Region Verletzungen am Kopf und am Becken. Sie musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die Polizei nahm dem Rentner den Führerausweis vorläufig ab.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, die insbesondere zum Verhalten der Fussgängerin Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) zu melden. (cgi)

