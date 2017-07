Eine Poltergesellschaft verunfallte am Samstag in Wohlen tragisch. Wie Recherchen der az zeigen, hätten die Junggesellen so nicht unterwegs sein dürfen. Zwar sind Personentransporte mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen gestattet, aber nur für die Bewirtschaftung eines Betriebs.

Dies bestätigt Hans Stadelmann, Sicherheitsingenieur bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft. Gesellschaftsfahrten sind grundsätzlich nicht erlaubt – mit zwei Ausnahmen: für Fasnachts- oder Festumzüge, die auf einem abgesperrten Gebiet stattfinden, oder wenn ein als Veteran eingelöster Oldtimer benutzt wird und eine Spezialbewilligung vorliegt.