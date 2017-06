Der 34-jährige Mann aus dem Kanton Zürich sass regungslos und nicht ansprechbar in der Führerkabine seines Lieferwagens, als die Retter ihn aus seinem nur an der Front leicht beschädigten Auto bergen wollten. Was für Verletzungen vorliegen und ob der Monteur allenfalls ein medizinisches Problem gehabt hat, ist zurzeit noch offen.

Einigermassen klar scheint laut Roland Pfister, Medienchef der Kantonspolizei Aargau, der Unfallhergang: «Der Mann war mit seinem Lieferwagen kurz nach 8 Uhr von Bremgarten in Richtung Hermetschwil unterwegs. Laut Zeugenaussagen ist er plötzlich rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Betonmauer der Bahnunterführung in der Oberebene geprallt.» Eine Dritteinwirkung, beziehungsweise eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug, liegte laut den Zeugenaussagen nicht vor.

Offen ist, welche Verletzungen der Mann erlitten hat. Er wurde unverzüglich mit einem Rettungshelikopter in Spitalpflege verbracht, wo weitere Abklärungen zu seinem medizinischen Zustand vorgenommen werden. Möglich ist durchaus, dass er im Auto einen Schwächeanfall erlitten hat.

Für die Spurensicherung bleibt die Oberebenestrasse heute Donnerstag bis voraussichtlich am Mittag in beiden Richtungen für jeglichen Verkehr gesperrt. Umleitungen sind signalisiert, die Verkehrstruppe der Feuerwehr Bremgarten ist vor Ort.