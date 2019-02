Am 15. Februar feiert der Islisberger Skiakrobat Nicolas Gygax seinen 23. Geburtstag. Doch Freunde und Verwandte werden es schwierig haben, den Athleten zu beschenken, denn das schönste Geburtstagsgeschenk hat er sich letzte Woche selber gemacht. An der Freestyle-Weltmeisterschaft in Deer Valley (USA) holte er mit seiner Equipe Gold in der Disziplin Mixed-Team-Event. Seit acht Jahren übt der Freiämter die Sportart Aerials aus. Dabei fährt der Springer auf eine Sprungschanze mit fast senkrecht nach oben weisender Absprungfläche. Die Athleten fliegen bis 12 Meter hoch in die Luft und zeigen bis zu dreifache Salti mit fünf Schrauben.

Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft sei gross gewesen, erzählt Gygax. «Das ganze Team hatte in den Wochen zuvor gut trainiert. Wir wussten, dass eine Medaille möglich ist, wenn wir alle eine gute Leistung abrufen können. Mit Gold hatte aber niemand gerechnet, da die Teams aus Russland, China und Weissrussland sehr stark sind», so der Islisberger. Das Schweizer Team war mit 303,08 Punkten den Equipen aus China (297,82 Punkte) und Russland (296,74 Punkte) weit voraus.

Feier in der Gemeinde

Gygax erhielt für den Sprung «Full-Double Full-Full» die höchste Bewertung sämtlicher Finalspringer und sicherte dem Schweizer Team damit den Sieg. «Den Sprung mache ich seit dieser Saison neu», erzählt der Skiakrobat. In den Trainings habe er öfters gute Sprünge hinbekommen, aber in den Wettkämpfen wollte es lange nicht so richtig funktionieren. «Nun hat es auch im Wettkampf geklappt, das ist natürlich wunderbar», freut sich Gygax.