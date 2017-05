Bei einem gesundheitlichen Problem in der Nacht oder am Wochenende rückten früher die Amtsärzte aus. Seit Anfang Jahr gibt es im Kanton Aargau keine Amtsärzte mehr. Stattdessen kümmert sich die private Firma Mobile Ärzte AG um die Patienten. Die mobilen Ärztinnen und Ärzte ordnen – wie der Amtsarzt früher – auch die Fürsorgerischen Unterbringungen an. Eine solche Einweisung in eine Klinik gegen den Willen des Patienten stellt einen erheblichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Eine Fürsorgerische Unterbringung sollte deshalb das letztmögliche Mittel sein und nur verfügt werden, wenn alle anderen Massnahmen erfolglos waren. Ärzte können sie bei Selbst- oder Fremdgefährdung anordnen.

Die mobilen Ärzte greifen öfter auf diese Massnahme zurück als die Amtsärzte. Seit Anfang Jahr haben die Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) mehr Zwangseinweisungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr verzeichnet. 367 waren es seit Anfang Jahr; im ersten Quartal 2016 waren es 281. Das entspricht einer Zunahme von 30 Prozent.

Langjährige Erfahrung fehlt

Das liege daran, dass den mobilen Ärztinnen und Ärzten die «jahrzehntelange und breite Erfahrung» in Bezug auf die Verordnung von Fürsorgerischen Unterbringungen fehle, sagt der Kantonsarzt Martin Roth. Und er ergänzt: «Die Amtsärzte haben manche Situationen weniger bedrohlich eingeschätzt und öfter auf eine Fürsorgerische Unterbringung verzichtet. Die mobilen Ärzte hingegen weisen eine Person eher in eine Klinik ein.»

Das stellt Anja Lob, Geschäftsführerin der Mobilen Ärzte AG, nicht in Abrede. Sie sagt: «Die mobilen Ärzte agieren zur Sicherheit des Patienten und dessen Umfeld vorsichtig.» Denn im Fall einer nicht ausgesprochenen Fürsorgerischen Unterbringung müsse mit weitreichenden Folgen gerechnet werden – im schlimmsten Fall mit dem Tod des Patienten oder einer Person in seinem Umfeld. Dazu komme, dass die mobilen Ärzte den «Bekanntheitsgrad» einzelner Patienten, welche die Amtsärzte im Laufe von Jahrzehnten als sogenannte Wiederholungstäter kennen gelernt haben, erst nach einer gewissen Zeitperiode kennen lernen.