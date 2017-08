"Kein Gänseblümchen-Sex"

Dem widerspricht Paul Hofer, der Verteidiger des Beschuldigten. Sie Frauen hätten das Medikament alle freiwillig eingenommen und seien aufgeklärt worden, dass es schläfrig mache. Er appellierte an die Richter, "diese Art von Sex" nicht grundsätzlich als verwerflich anzuschauen, zumal die sexuellen Handlungen in diesem Fall in gegenseitigem Einvernehmen stattgefunden hätten. "Was auf den Videos zu sehen ist, ist nicht mehr oder weniger als gewöhnlicher BDSM-Sex", sagte Hofer.

Jeder Frau habe es bewusst sein müssen, dass es nicht um "Gänseblümchen-Sex" gehe, zumal es zwischen dem Beschuldigten und einigen der Frauen bereits zu ähnlichen sexuellen Handlungen gekommen sei und sie über Sex gegen Geld gesprochen haben.

Er verlangt, den Beschuldigten vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freizusprechen. Er beantragt für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten für den Straftatbestand der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. In diesem Punkt ist der Beschuldigte angeklagt und auch geständig. Er hatte in Dottikon und in Hausen eine Hanfanlage betrieben.

Zwei der Frauen klagen auch zivil: Eine Frau fordert 15'000 Franken Genugtuung und weitere 1000 Franken Schadenersatz. Die zweite Frau fordert 25'000 Franken Genugtuung. Zudem solle der Beschuldigte die Anwaltskosten von 15'000 Franken übernehmen. Die Zivilklagen seien abzulehnen, fordert Verteidiger Paul Hofer.

