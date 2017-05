Die Zuneigung zur Bahn

Der Hotelbetrieb am Brugger Bahnhofplatz bedeutete Fritz Lang alles. Er führte ihn traditionsbewusst in vierter Generation, seit dem Tod des Vaters 1965 bis zur Übergabe an die fünfte Generation, 1984. Danach stand er aber weiterhin als Rezeptionist zur Verfügung. Das vier Jahre vor der Bözbergbahn-Eröffnung 1871 erbaute Hotel «Bahnhof» war 1895 in den Besitz der Familie Lang gelangt und blieb es bis heute – ebenso deren Zuneigung zur Bahn, die auf Urgrossvater Samuel Lang zurückging, den ersten Brugger Bahnhofinspektor. Sie drückte sich auch in der berühmten Modelleisenbahnanlage im Hotel-Estrich sowie in der selber hergestellten, originalgetreuen und mit Goldmedaillen ausgezeichneten Nachbildung des Simplonschnellzuges Genf-Mailand 1906 in Fritz Langs Wohnung in Hausen aus.

Fritz Lang war Hotelier mit Uni-Abschluss. Nach der Kantonsschule Aarau hatte er Ökonomie studiert und sich anschliessend an besten Adressen in der Gastronomie ausgebildet. Dazu gehörten das Carlton St. Moritz, das Palace Montreux, das Casino in Genf, das Château d’Ouchy in Lausanne und das Grandhotel du Pavillon in Paris. Ein Angebot als stellvertretender Hilton-Direktor lehnte er ab, weil ihm die amerikanische Geschäftsmentalität nicht behagte. 1955 kehrte er in den Familienbetrieb zurück, der in der Blütezeit bis zu 130 Gäste beherbergte. Seine Mutter vermochte er eher von neuen Ideen und Umbauplänen zu überzeugen als den patriarchalischen Vater.

Aufgaben in der Öffentlichkeit

Trotz starker geschäftlicher Beanspruchung übernahm Fritz Lang auch öffentliche Aufgaben. Er wirkte in den Vorständen des Aargauischen Wirteverbands und Hoteliervereins mit, war Steuerrekurs-Fachrichter, Präsident der Brugger Finanzkommission sowie als Major im Militär Regiments-Quartiermeister und Kommissariatsoffizier der Grenzbrigade 5.