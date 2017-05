Am Freitag startet das Aargauer Kantonalschwingfest im Schachen in Brugg. Der Höhepunkt des dreitägigen Festes beginnt am Sonntagmorgen, wenn gegen 130 Schwinger in der Arena zum Wettkampf antreten. Über 5000 Besucher werden erwartet. Hier sind 14 Gründe, warum auch Sie dabei sein sollten.