Die Bögen unterhalb der Hochbrücke gehören zu den begehrtesten Standorten der Badenfahrt. Die vergangenen Feste zeigten: Dort werden rauschende Partys gefeiert – mit dem positiven Nebeneffekt für die Beizen-Betreiber, dass sie gutes Geld verdienen können. Um einen der attraktiven Plätze zu ergattern, mussten die interessierten Vereine im Vorfeld eine Bewerbung einreichen und ihre Festbeiz-Idee vorstellen. Der Verein «Nachtschicht» bewarb sich wie schon beim Stadtfest 2012 und der Badenfahrt 2007 mit Erfolg für die Bogen-Parzelle. Laut Plan sollte «Black vs. White» eine doppelstöckige Beiz werden. In der Realität sieht sie nun aber anders aus – die zweite Ebene fehlt.

Das sorgte im Vorfeld der Badenfahrt für dicke Luft: Denn Vereine, die sich vergeblich für einen der vier Bogen-Plätze beworben hatten, empfanden es als der Badenfahrt unwürdig, dass die berücksichtigte Beiz das ursprüngliche Konzept nicht einhielt. Die Kontroverse sorgte während der Aufbau-Arbeiten in den vergangenen Tagen für viel Gesprächsstoff, auch bei nicht direktbeteiligten Vereinen.

Christoph Wanner vom Verein Nachtschicht sagt auf Anfrage: «Es ist eine Tatsache, dass unsere Beiz nicht ganz so aussieht wie auf der ursprünglich eingereichten Visualisierung, weil der zweite Stock fehlt. Grund dafür war, dass der Bau einer weiteren Ebene doppelt so viel gekostet hätte wie früher.» Ansonsten seien die Unterschiede nicht sehr gross. «Wir haben dafür mehr als andere Beizen Wert darauf gelegt, das Motto «Versus» umzusetzen, dieses greifen wir bereits im Namen unserer Beiz auf: «Black vs. White.» Wie an vergangenen Badenfahrten versuche der Verein Nachtschicht, den Besuchern das zu bieten, was sie suchen: «Wir denken, dass wir eines der abwechslungsreichsten Programme bieten – von Mottopartys wie 90’s, Bravo-Hits, und Schlager-Partys über Kinderdiscos jeweils Samstagnachmittag bis zu Crossfit-Lektionen an den Sonntagmorgen.»